Mor Beyin Mağduru 300 Kişi Tahliye Edildi-Tahliyeler Devam Edecek mi?

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı "ByLock"a ilişkin son tespitlerin ardından yaklaşık 300 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, devam eden FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt mensuplarının geliştirdiği Mor Beyin yazılımıyla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından listedeki kişilerin durumları inceleme altına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara'daki terör davalarına bakmakla yükümlü mahkemeler ile emniyet kaynaklarının da dahil olduğu incelemeler sonucunda Ankara'da yaklaşık 300 kişinin, bu incelemeler sonucu tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 27 Aralık 2017 günü yaptığı açıklamada, FETÖ tarafından asıl ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin belirlendiğini, bunlardan bir kısmının tutuklu olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Bu kapsamda listede yer alan 11 bin 480 kişiden, FETÖ üyeliğine yönelik haklarından başkaca bir delil bulunmayan yaklaşık bin 300 kişi hakkında tahliye edilmişti.

Mor beyin mağdurlarının tahliyelerinin devam edeceği öğrenildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara