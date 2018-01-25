Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Mor Beyin Mağduru 300 Kişi Tahliye Edildi-Tahliyeler Devam Edecek mi?

FETÖ'nün geliştirdiği mor beyin uygulaması ile, bilmeden ByLock'a yönlendirilen kişiler hakkında tahliye kararı verilmeye devam ediliyor. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Syn. Yüksel Kocaman'ın talimatı üzerine mor beyin mağduru 300'den fazla kişi tahliye edildi.

banner396

Mor Beyin Mağduru 300 Kişi Tahliye Edildi-Tahliyeler Devam Edecek mi?

FETÖ'nün geliştirdiği mor beyin uygulaması ile, bilmeden ByLock'a yönlendirilen kişiler hakkında tahliye kararı verilmeye devam ediliyor. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Syn. Yüksel Kocaman'ın talimatı üzerine mor beyin mağduru 300'den fazla kişi tahliye edildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:20
Mor Beyin Mağduru 300 Kişi Tahliye Edildi-Tahliyeler Devam Edecek mi?

Son dakika haberi Ankara'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Ankara'da devam eden Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, şifreli haberleşme programı "ByLock"a ilişkin son tespitlerin ardından yaklaşık 300 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre, devam eden FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüt mensuplarının geliştirdiği Mor Beyin yazılımıyla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından listedeki kişilerin durumları inceleme altına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara'daki terör davalarına bakmakla yükümlü mahkemeler ile emniyet kaynaklarının da dahil olduğu incelemeler sonucunda Ankara'da yaklaşık 300 kişinin, bu incelemeler sonucu tahliye edildiği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, 27 Aralık 2017 günü yaptığı açıklamada, FETÖ tarafından asıl ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP'lerine yönlendirildiğinin belirlendiğini, bunlardan bir kısmının tutuklu olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Bu kapsamda listede yer alan 11 bin 480 kişiden, FETÖ üyeliğine yönelik haklarından başkaca bir delil bulunmayan yaklaşık bin 300 kişi hakkında tahliye edilmişti.

Mor beyin mağdurlarının tahliyelerinin devam edeceği öğrenildi.

Kpsscafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.01.2018 17:28
Anahtar Kelimeler:
Ankara FetöFetö TahliyeMor BeyinSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yardımcısı Bozdağ:"Artık Sözle Vakit Geçirme Devri Bitti"
Başbakan Yardımcısı Bozdağ:"Artık Sözle Vakit Geçirme Devri Bitti"
Ahlaksızlığın Bu Kadarı! Evli Kadın İki Erkekle Beraber Olup...
Ahlaksızlığın Bu Kadarı! Evli Kadın İki Erkekle Beraber Olup...
İBB'den Otobüse Bindirilmeyen Gaziyle İlgili Açıklama! 
İBB'den Otobüse Bindirilmeyen Gaziyle İlgili Açıklama! 

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim