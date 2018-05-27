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Mitingde Hırsızlık Yapan Kişi Ünlü Oyuncunun Abisi Çıktı

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri öncesi siyasi partiler miting programlarını hazırladı.

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Mitingde Hırsızlık Yapan Kişi Ünlü Oyuncunun Abisi Çıktı

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri öncesi siyasi partiler miting programlarını hazırladı.

27 Mayıs 2018 Pazar 13:34
Mitingde Hırsızlık Yapan Kişi Ünlü Oyuncunun Abisi Çıktı

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili seçimleri öncesi siyasi partiler miting programlarını hazırladı. Kalabalığı fırsat bilen yankesiciler ise burada siyasetçilerin programlarını takip ederek vatandaşın cebine gözü dikmiş durumda.

Son olarak 24 Mart'ta İYİ Parti Kurucu Genel Başkanı Akşener'in Trabzon'daki mitingine giden TFF temsilcilerinden Hasan Basri Halisçelik yankesicilerin kurbanı olmuştu. Hırsız Hasançelik'in cebindeki 1600 lira ile 400 doları aldıktan sonra kayıplara karışmıştı. Halisçelik'in müracaatıyla harekete geçen emniyet ekipleri 60 kamera ve 160 saatlik görüntüyü izleyerek şüphelinin Yavuz S. olduğunu ve Ankara'da olduğunu tespit etti.

Ankara'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın ünlü bir oyuncunun abisi olduğu öğrenildi. Halisçelik, hırsızın yakalanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, "Bu kişiyi yakalayan Trabzon Emniyeti Güven Timlerine teşekkür ediyorum. Umarım böyle olaylarla bir daha karşılaşmayız" dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
MitingMiting HırsızHırsızlık
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