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Miting Dönüşü Felaket! 2 Ölü , 6 Yaralı

Kayseri'de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılan aile Yahyalı Yeşilhisar ilçesi karayolunda kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Miting Dönüşü Felaket! 2 Ölü , 6 Yaralı

Kayseri'de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılan aile Yahyalı Yeşilhisar ilçesi karayolunda kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

06 Mayıs 2018 Pazar 17:36
Miting Dönüşü Felaket! 2 Ölü , 6 Yaralı

Kayseri'de dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine katılan aile Yahyalı Yeşilhisar ilçesi karayolunda kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseir mitinginde dönen ailenin içinde bulunduğu araç, kum fırtınası sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Kaza dün akşam saatlerinde meydana geldi. AK Parti İl Kadın Kongresine katılıp, Şehir hastanesi açılışı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için Yahyalı ilçesinden gelen Ceren ailesi, dönüş yolunda kaza yaptı.

Kazanın kum fırtınası sebebiyle gerçekleştiği öğrenilirken, Kazada sürücü Abdullah Eceren , Abdullah Ceren ve çocukları Ahmet Kaan, Emine, Mustafa, Zeynep ve Emine Ceren yaralanırken, Sürücünün eşi Sevim Ceren ile Komşularının kızı Sümeyra Nur Kepenek hayatını kaybetti. 

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