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Minik Leyla'yı Arama Çalışmaları Sürüyor!

Batman'dan Avcı Ekibi Geldi Batmanlı avcılar, Ağrı'da 16 gün önce geldiği dedesinin köyünde kaybolan minik Leyla'yı arama çalışmalarına katılmak için köye geldi. Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için geldiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor.

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Minik Leyla'yı Arama Çalışmaları Sürüyor!

Batman'dan Avcı Ekibi Geldi Batmanlı avcılar, Ağrı'da 16 gün önce geldiği dedesinin köyünde kaybolan minik Leyla'yı arama çalışmalarına katılmak için köye geldi. Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için geldiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 17:12
Minik Leyla'yı Arama Çalışmaları Sürüyor!

Batman'dan Avcı Ekibi Geldi Batmanlı avcılar, Ağrı'da 16 gün önce geldiği dedesinin köyünde kaybolan minik Leyla'yı arama çalışmalarına katılmak için köye geldi. Ağrı'da ailesiyle bayram ziyareti için geldiği dedesinin köyünde kaybolan Leyla Aydemir'i arama çalışmaları sürüyor.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin küçük kızı 16 gün önce bayram ziyareti için gittikleri köyde kaybolmuştu. Köyün 3 kilometre dışındaki dere ve çevresinde Leyla Aydemir'i arama çalışmalarını sürdüren AFAD ve Türk Kızılayı ekiplerine Batman'dan gelen avcılar da katıldı. Jandarma Ekipleri de bölgedeki çalışmalarını hızlandırdı.

Batman'dan minik yavrunun bulunması için gönüllü gelen 5 kişilik avcı ekibi adına konuşan Kozluk Avcılar Derneği Başkan Yardımcısı Ziyattin Haşemi,"Biz gönüllü 5 kişiyiz. Ekibimiz fazla, ancak 5 kişi gelip aramalara katıldık. İnşallah güzel bir netice alırız. Leyla'nın kaybolduğunu ilk duyduğumuzda her insanın, her babanın hissettiğini hissettik. Sanki kızımın kaybolduğunu hissettim. Bir nebze de olsa ailesinin acısını paylaşmak için burada bulunmaya karar verdik" dedi.

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