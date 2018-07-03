Minik Leyla Toprağa Verildi! Kahreden Detaylar

Kötü haberler art arda geliyor. Türkiye yitirdiği bebeklerine ağlıyor. Ankara'da cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 8 yaşındaki Eylül'ün şoku atlatamadan, Ağrı'nın Bezirhane köyünde 18 gündür aranan Leyla Aydemir'in de cansız bedenine ulaşıldı.

Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu küçük kızın kaçırıldığı ihtimali üzerinde durmuştu. 18 gün süren çaresiz bekleyiş, dün saat 17.45'te son bulmuştu. Leyla'nın cansız bedeni, kaybolduğu köyün 3. km uzaklıktaki Kurudere mevkisine ot biçmek için giden bir köylü tarafından dere yatağında bulundu. Leyla'nın dedesi, "Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenler hesap versin" dedi. Leyla'nın cansız bedeni saat 23.40 sıralarında Adli Tıp Kurumuna getirildi. Cenazeyle birlikte aileden sadece amcası Yusuf Aydemir geldi.

Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirilen minik yavrumuzun naaşının otopsi işlemi 3.5 saat sürdü. Görgü tanıklarının anlattıklarına göre çıplak halde bulunduğu belirtilen Leyla'nın üzerinde sadece fotoğraflarda boynunda takılı olan mavi boncuklu kolyesi olduğu belirtildi. Leyla otopsiden sonra amcasına teslim edildi. Sabah saatlerinde gözyaşları içerisinde toprağa verilen Leyla'nın cenazesinin öğlen planlandığı fakat ailenin sabah defnetmeyi istediği bildirildi. Abisi minik leyla'nın mezarı başında gözyaşları döktü.

Leyla'nın amcası, "Leyla'm, senin kanın yerde kalmayacak." dedi.