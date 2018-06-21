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Minik Leyla'nın Amcasını Arayanlar Asılsız Çıktı

Ağrı'da bir hafta önce ailesiyle birlikte, bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir'le ilgili 12 şehirden yapılan ihbarların tamamı asılsız çıktı.

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Minik Leyla'nın Amcasını Arayanlar Asılsız Çıktı

Ağrı'da bir hafta önce ailesiyle birlikte, bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir'le ilgili 12 şehirden yapılan ihbarların tamamı asılsız çıktı.

21 Haziran 2018 Perşembe 17:18
Minik Leyla'nın Amcasını Arayanlar Asılsız Çıktı

Ağrı'da bir hafta önce ailesiyle birlikte, bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3.5 yaşındaki Leyla Aydemir'le ilgili 12 şehirden yapılan ihbarların tamamı asılsız çıktı.

Layla'nın amcasını arayanın çocuk olduğu belirtildi.  Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri köyde kaybolan kızları Leyla'yı arama çalışmaları 7. günde Bezirhane köyü ve çevresinde sürüyor. Küçük Leyla'nın bulunması maksadıyla Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde Ağrı Valiliği koordinesinde 11 kişilik özel ekip oluşturuldu. Talihsiz yavrunun bulunması için kriz masasında görevli ekip, ihbarları tek noktada toplamak maksadıyla 0505 022 74 27 numaralı ihbar hattını devreye aldı.

Bugün bir kadının, LKeyla'nın amcasını aradığı ve 'başınız sağolsun' dediği yönündeki bilgiyi de özel ekip inceledi. Aramanın, başka bir şehirden yapıldığı, telefonu açan kişinin olayla ilgili olmayan küçük bir çocuk olduğu belirlendi. Minik çocuğun bulunması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Valilik ihbarların zaman kaybına yol açmaması için vatandaşların daha duyarlı olmasını istedi.

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Anahtar Kelimeler:
LeylaMinik Leyla
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