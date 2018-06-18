Minik Leyla Her Yerde Aranıyor!

Kayıp kız Leyla ile ilgili son dakika gelişmesi. Küçük kızın dedesi, Leyla'yı bulup sağ sağlim ailesine teslim eden kişiye 300 bin TL ödül verileceğini açıkladı. Aile kızlarının beyaz bir otomobille köyden karçırıldığını düşünüyor.

Küçük Leyla'nın amcası tarafından kızın olaydan bir gün önce cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüsü basın mensuplarına da dağıtıldı. 4 gündür kayıp olan kız çocuğunun üzerinde aynı kıyafetler olması dikkat çekiyor. Jandarma ekipleri ve AFAD ekipleri kızı bulmak için bölgeyi didik didik arıyor. Korucuların da arazi taraması sürüyor. Ağrı'da evinin önünde kaybolan minik Leyla 4 gündür her yerde didik didik aranıyor. Kız çocuğunun amcası Leyla'nın kaybolmadan önceki görüntülerini paylaştı. Leyla'nın üzerinde yeşil kıyafeti olduğu belirtilirken , kızın anne ve babası Müge Anlı'nın programına katılarak başlarından geçenleri anlattı. Leyla'nın dedesi torununu bulup sağ sağlim getiren kişiye 300 bin TL ödül verileceğini söyledi.

Baba Nihat Aydemir , Müge Anlı'da yaptığı konuşmada, "üphelendiğimiz biri yok. İçinde bir kadın bir erkeğin olduğu beyaz bir araç varmış. O aracı görenler var. Köye gelip şeker dağıtmışlar. İçinde 3 tane çocuk varmış. Biri mavi gözlüymüş, ona yoğunlaştık. Erkek 40 yaşlarında, kirli sakallı. Arabanın arka camı da kırıkmış." dedi. Anne Şükran Aydemir ise, "Görenler, duyanlar Allah rızası için söylesin. Kim götürdüyse hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağım. Kim bana bunu yaptıysa Allah onu islah etsin. Kızım yemek yemiyor, sadece biberonla besleniyor. Allah rızası için getirsinler. Ciğerim yanıyor. Yeter ki kızımı bana sağ sağlim getirsin. Kızım yabancıların yanına gitmez, doğru düzgün ailenin yanına gitmiyor. Utangaçtır. Kendini ifade edemez. Sadece 'anne süt' diyebiliyor. Küçük kardeşinin adı Ece, onu bile söyleyemiyor." ifadelerini kullandı.

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