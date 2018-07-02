Minik Leyla'da Tecavüz Bulgusu Var mı? Bakan Soylu Açıkladı

Cansız bedeni bugün akşam saatlerinde bulunan Minik Leyla ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Minik Leyla'nın ölümü ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı ve tecavüz bulgusu tartışmaları hakkında önemli ifadeler kullandı.

Bakan Süleyman Soylu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İlk belirlemere göre tecavüz yok ve ceset sonradan oraya konulmuş gibi görünüyor. Darpla ilgili çok ufak bir işaret var ama bir yere çarptı mı darp mı? Otopsi sonucunda belli olacak."

Leyla sonradan oraya konulmuş gibi görünüyor. İlk belirlemelere göre 3-4 gündür bulunduğu yerdeydi. Otopsi sonucuna muhtaç bilgiler bunlar. Olayın her boyutunu arkadaşlarımız takip ediyorlar. Ufak bir işaret var darp olduğuna yönelik. Çok ufak bir darp görünüyor ama darp mıdır bir yere çarpma mıdır otopsi sonrasında ortaya çıkacak.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Ağrı Valiliği, ise konu ile ilgili son dakika açıklaması yaptı. Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"15 Haziran 2018 tarihinde kaybolan Leyla Aydemir kızımız bugün saat 18.45 sıralarında köy merkezine 3 kilometre uzaklıkta dere yatağı içerisinde maalesef cesedine ulaşılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. Başımız sağ olsun"

DEDESİNİN AÇIKLAMASI

Minik Leyla'nın dedesi ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Torunumu bugün ot biçmek için bölgeye giden bir köylü bulmuş. Bize haber verdi. Gidip baktığımızda yüzü suya basılmış şekilde duruyordu. Sırtında yara izleri vardı. Yüzüne bakamadım. Mavi gözlümü bu hale getirenlerin bulunup adalet önünde hesap versin"

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