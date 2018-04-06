Minik Kız "Babacığım Çok Acıyor, Geçecek Mi?" Deyince Dehşet Ortaya Çıktı!

Büyükçekmece'de geçtiğimiz ay ailesi tarafından gündüz kreşe götürülen 3,5 yaşındaki A.H.B. isimli minik kız, iddialara göre, özel kreşte öğretmeni tarafından kolu yemekhane kapısına sıkıştırıldı. Kızını okuldan almaya gelen Hüseyin B., kızının kendisine "Baba kolum çok acıyor geçer mi" diyerek sorması üzerine durumdan şüphelendi.

Minik kızın yaşananları aktarmasıyla darp olayı ortaya çıktı. 3.5 Yaşındaki kızın babası H.B., "Kızımı okuldan almak için öğretmenlerini aradım. Kızımı aldığımda bana ‘Babacığım kolum morardı, acıyor, geçecek mi?’ dedi. Baktım koluna ne olduğunu anlamak için. O sırada annesi aradı çocuğun kolunda bir şey olduğunu okuldan aradıklarını söyledi. Kızıma kim yaptı dediğimde öğretmeninin yaptığını ve kolunu yemekhane kapısına sıkıştırdığını söyledi. Annesi duyunca okula gitti okul hiçbir şey bilmediklerini söylemiş. Onun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini istemiş onlar da görüntülerin olmadığını söylemiş eşime. Halbuki bu doğru bir şey değil biz bundan 5-6 ay önce kızımızı o okula kaydettirdiğimizde okula zaten bunu sormuştuk. Bize de güvenlik kamerası kaydının olduğunu söylemişlerdi.Kızım öğretmenin kendisine vurduğunu tükürdüğünü suratına çantalar attığını söylemeye başladı. Bunlardan sonra biz iyice ruh hastası olduk. Zaten olaydan hemen sonra darp raporu almıştık. Kızımıza psikiyatriden bir rapor da aldık. Dava süreci başladı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’da konuyla ilgileniyor” dedi.

Büyükçekmece'de bulunan gündüz bakımevi yetkilileriyse söz konusu olayın asılsız olduğunu küçük kızın arkadaşlarıyla oynarken kolunun morardığını , bu olaydan dolayı aileden şikayetçi olduklarını ifade etti.

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