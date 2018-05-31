Milyonları İlgilendiriyor! Bayramlarda Çalışanlara Yönelik Yargıtay'dan Karar!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bugünlerde yapılan çalışmalar için ücret ödenmesi gerektiğine hüküm verdi.

Bazı işletmelerin çalışanlarını bayramlarda çalıştırması bayram sonunda da çalışma karşılığında izin kullandırması yasa dışı. Yargıtay, emsal niteliğindeki kararında, işçilerin tatil günlerinde çalışması durumunda ücret alması, bayram sonrası çalışma karşılığında izin verilmesi ya da hali hazırdaki izinlerinin kullandırılmasının yasa dışı olduğunu bildirdi.

Yargıtay , İşçinin tatil günleri çalışması durumunda ücret ödenmesi gerektiği, çalışma sonrası karşılık olarak izin kullandırılmasının yasal olmadığını bildirdi. Yargıtay'ın kararında "İşçi tatil günleri çalışmışsa bunun karşılığı ücretin ödenmesi gerekir. Bu çalışma sonrası karşılığında izin kullandırılması, tatil ücretine hak kazanamayacağını göstermez. Zira tatil çalışmaları karşılığı serbest zaman veya izin verilmesi yasaya uygun değildir" ifadelerine yer verildi.