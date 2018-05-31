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Milyonları İlgilendiriyor! Bayramlarda Çalışanlara Yönelik Yargıtay'dan Karar!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bugünlerde yapılan çalışmalar için ücret ödenmesi gerektiğine hüküm verdi.

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Milyonları İlgilendiriyor! Bayramlarda Çalışanlara Yönelik Yargıtay'dan Karar!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bugünlerde yapılan çalışmalar için ücret ödenmesi gerektiğine hüküm verdi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 10:02
Milyonları İlgilendiriyor! Bayramlarda Çalışanlara Yönelik Yargıtay'dan Karar!

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Ulusal Bayram ve Genel Tatil çalışmalarına karşılık izin kullandırılamayacağına, bugünlerde yapılan çalışmalar için ücret ödenmesi gerektiğine hüküm verdi.

Bazı işletmelerin çalışanlarını bayramlarda çalıştırması bayram sonunda da çalışma karşılığında izin kullandırması yasa dışı. Yargıtay, emsal niteliğindeki kararında, işçilerin tatil günlerinde çalışması durumunda ücret alması, bayram sonrası çalışma karşılığında izin verilmesi ya da hali hazırdaki izinlerinin kullandırılmasının yasa dışı olduğunu bildirdi. 

Yargıtay , İşçinin tatil günleri çalışması durumunda ücret ödenmesi gerektiği, çalışma sonrası karşılık olarak izin kullandırılmasının yasal olmadığını bildirdi. Yargıtay'ın kararında "İşçi tatil günleri çalışmışsa bunun karşılığı ücretin ödenmesi gerekir. Bu çalışma sonrası karşılığında izin kullandırılması, tatil ücretine hak kazanamayacağını göstermez. Zira tatil çalışmaları karşılığı serbest zaman veya izin verilmesi yasaya uygun değildir" ifadelerine yer verildi.

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Son Güncelleme: 31.05.2018 10:37
Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Son DakikaYargıtay
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İşçi 4 saat önce

Yani milli ve dini bayramlar olsun işçinin çalışması yasak şayet çalışsa dahi ücretini mi alacak demek istiyor.

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Cihat 3 saat önce

Aynen öyle işçi kardeş

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İşsiz iktisatçı 2 saat önce

Ewet .çalışırsa karşılığını wermk zorundadır.gel gelelim ki çalıştrıyorlar lakin dışarda işsiz çok beğenmiyorsan çıkıp gidersinle karşılaşıyor insan.tabi şuanda işsizim ama ne diyecem bilemedim

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ebruguven 1 saat önce

Ben hasta bakim bolumuyum ama polis olmak istiyorum nasil olabilim.

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Ayşegül 1 saat önce

İşçiler dışında çalışan polisler de var lütfen unutmayalım

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