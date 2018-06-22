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Milyonları İlgilendiriyor! Başvuru Yapan Para Ödemeyecek!

Temmuz'a kadar yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirdiğine dair belgelerin banka ya da aracı kuruma ibrazı gerekecek. Ayrıca vergi dairesinde herhangi bir beyanda bulunulmayacak

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Milyonları İlgilendiriyor! Başvuru Yapan Para Ödemeyecek!

Temmuz'a kadar yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirdiğine dair belgelerin banka ya da aracı kuruma ibrazı gerekecek. Ayrıca vergi dairesinde herhangi bir beyanda bulunulmayacak

22 Haziran 2018 Cuma 16:24
Milyonları İlgilendiriyor! Başvuru Yapan Para Ödemeyecek!

Temmuz'a kadar yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirdiğine dair belgelerin banka ya da aracı kuruma ibrazı gerekecek. Ayrıca vergi dairesinde herhangi bir beyanda bulunulmayacak.

Varlık barışına başvuru için son süre 30 Kasım 2018 olarak açıklandı. 31 Temmuz 2018 tarihinden sonra yurtdışındaki varlıklarını getirenler yüzde 2 vergi vermek durumunda olacaklar. 7143 sayılı yasa mayıs ayında Meclis'te kabul edildikten sonra geçtiğimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Yasada yer alan 10 maddeyle birlikte yurtdışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirmek isteyenler için 'Varlık Barışı' getirildi. Varlık barışı düzenlemesinde bu sefer iki farklı  yol izlendiği görüldü.

Yurtdışındaki varlıklarını getirmek isteyenler için son başvuru tarihi 30 Kasım, eğer 31 Temmuz'a kadar varlıklar getirilirse herhangi bir vergi ödenmeyecek, bu tarihten sonra başvurular yine devam edecek fakat bu süreden sonra getirilen varlıklar için yüzde 2 vergi ödenecek. Verginin sene sonuna kadar ödenmesi gerekecek. Yurtdışında bulunan para, döviz, altın, menkulş kıymet ve diğer sermaye araçları Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlara bildirilerek getirilebilecek.

Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer şart olacak. Bildirilen bu varlıkların üç ay içerisinde Türkiye'ye transferi gerekiyor. 

KPSSCAFE - ANKARA

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