Milyonları İlgilendiriyor! Asgari Ücret Konusunda Flaş Gelişme!

Asgari ücret tespit komisyonunun toplantı saatinde değişiklik oldu. Bugün saat 14.00'da toplanması beklenen komisyon Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma Bakanının görüşmesi nedeniyle ertelenmiş durumda. Bilindiği gibi bugün milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği asgari ücret açıklaması yapılacaktı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu Beştepe'de bir araya geldi. Görüşme sonunda Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısına katılacak ve başkanlık edecek. Türk İş'in 1893 TL'lik zam taklifine TİSK'ten red yanıtı gelmişti. Asgari ücret açıklandığı anda siz değerli ziyaretçilerimizi bilgilendireceğiz. Peki sizce Asgari ücret ne kadar olacak? asgari ücretle ilgili beklentilerinizi ve yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

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