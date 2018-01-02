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Milli Savunma'da Fetullahçı Terörist Temizliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının gerekçesini soran gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

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Milli Savunma'da Fetullahçı Terörist Temizliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının gerekçesini soran gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

02 Ocak 2018 Salı 14:13
Milli Savunma'da Fetullahçı Terörist Temizliği

Milli Savunma'da Fetullahçı Terörist Temizliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının gerekçesini soran gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 696 Sayılı KHK ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın Cumhurbaşkanlığına bağlanmasının gerekçesini soran gazetecilere Havelsan, Aselsan, Tusaş/tai gibi kuruluşlarının beraber çalışması gerektiğini belirterek, Fetullahçı teröristlerin bu kuruluşlara da sızdığını söylemişti. Söz konusu kurumlara Fetullahçı Terör örgütüne mensup çok sayıda FETÖ'cünün sızdığı biliniyordu. 

Türkiye gazetesinde konuyla ilgili kaleme alınan haberde şu ifadelere yer verildi : 

Güvenlik birimleri, FETÖ'yle bağlantısı olduğu tespit edilen kişilerin isimleri önce kurumlarına, daha sonra haklarında işlem yapılması için savcılığa bildirildi. Bildirilen isimler ilgili kurumlarından KHK'lar ile ihraç edildi.

Türkiye'nin dört bir yanında, stratejik kurumlardan ihraç edilen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar yapıldı. Bu kapsamda, ASELSAN'dan yaklaşık 100, ROKETSAN'dan yaklaşık 20, HAVELSAN'dan yaklaşık 110 ve TUSAŞ/TAI'den yaklaşık 60 kişi hakkında FETÖ'den işlem yapıldığı belirtildi. Şüpheliler arasında örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı da tespit edildi.

Haklarında işlem yapılan şüphelilerden bazıları önemli projelerde görev aldı."

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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MilliMilli SavunmaMilli Savunma Bakanlığı
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