milli savunma bakanlığı ndan yeni askerlik sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemine ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, çalışmaların önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı’na sunulacağını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlar kapsamında üç haftada 56 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Bakanlık, son 7 ay içinde 1076 personelin açığa alındığını kaydetti.
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2 aydır açıklanmadı gitti bizde bekliyoruz be kardeşim bi acıklayın da herkez işine baksın