Milli Savunma Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu İşçi Alımı Başvuruları İŞKUR'dan Yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın en az ilkokul mezunu , en yüksek lise ve dengi okullardan mezun Bulaşıkçı ile Malzeme Muayene ve Kontrolcüsü alacağına dair duyuru bugün Devlet Personel Başkanlığı'nca yapılmıştı.

Söz konusu duyuruda, "1’inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne (ESKİŞEHİR) aşağıda belirtilen mesleklerde hizalarında belirtilen miktar kadar Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Statüsünde noter kurası ile işçi alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuruların www.iskur.gov.tr adresi üzerinden gerçekleşeceği eblirtilmişti. Başvuruda bulunacak adayların "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11/3 maddesi gereğince “… talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asil ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek, doğrudan kurayla belirlenir” hükmü uygulanacaktır." şartına dikkat etmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Detaylı bilgilendirme www.iskur.gov.tr adresi üzerinden öğrenilebilir.

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