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Milli Savunma Bakanlığı: 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı: 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı" açıklamasında bulundu.

13 Ekim 2019 Pazar 15:35
Milli Savunma Bakanlığı: 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı" dedi.

Son Güncelleme: 13.10.2019 15:37
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