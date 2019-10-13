Milli Savunma Bakanlığı: 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı" dedi.
Barış Pınarı Harekâtı kapsamında başarıyla icra edilen operasyonlar neticesinde, 30-35 kilometre derinliğe inilerek M-4 karayolunun kontrolü sağlandı.