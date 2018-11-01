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Milli Savunma Bakanı Akar: 2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek." ifadelerini kullanarak askerlik ile gelişmeyi yakından takip edenlere müjdeyi verdi.

Milli Savunma Bakanı Akar: 2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek." ifadelerini kullanarak askerlik ile gelişmeyi yakından takip edenlere müjdeyi verdi.

01 Kasım 2018 Perşembe 17:49
Milli Savunma Bakanı Akar: 2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "2-3 ay içinde tek tip askerlik gelecek." ifadelerini kullanarak askerlik ile gelişmeyi yakından takip edenlere müjdeyi verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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