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Milli Piyango'nun Büyük İkramiye Talihlisi 25 Yaşındaki Servis Elemanı Çıktı!

Milli Piyangonun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu öğrenildi. Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalıştığı öğrenilen Murat Tokmak'ın Milli Piyango İdaresi'nden ikramiyesini aldıktan sonra ortalıktan kaybolduğu öğrenildi.

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Milli Piyango'nun Büyük İkramiye Talihlisi 25 Yaşındaki Servis Elemanı Çıktı!

Milli Piyangonun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu öğrenildi. Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalıştığı öğrenilen Murat Tokmak'ın Milli Piyango İdaresi'nden ikramiyesini aldıktan sonra ortalıktan kaybolduğu öğrenildi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:39
Milli Piyango'nun Büyük İkramiye Talihlisi 25 Yaşındaki Servis Elemanı Çıktı!

Milli Piyango'nun Büyük İkramiye Talihlisi 25 Yaşındaki Servis Elemanı Çıktı! İş Arkadaşları Konuştu

Milli Piyangonun 61 milyon TL'lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, 25 yaşındaki Murat T. olduğu öğrenildi. Antalya'da bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalıştığı öğrenilen Murat Tokmak'ın Milli Piyango İdaresi'nden ikramiyesini aldıktan sonra ortalıktan kaybolduğu öğrenildi.

Mesai arkadaşları da büyük ikramiye haberlerini doğruladı. 1 Ocak'tan bu yana işe gelmeyen T.'nin nerede olduğunu bilmediklerini söyleyen arkadaşları, şanslı adamın büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti çekilişten bir kaç gün önce aldığını söyledi. Murat Tokmak'ın yaklaşık 6 aydır motosikletli ilaç dağıtım elamanı olarak çalıştığı öğrenilirken, evli ve 1 çocuk babası olduğu 1800 tl maaşla çalıştığı öğrenildi. 

Bu arada Antalya'da şanslı ilçe olarak nitelendirilen Muratpaşa'ya son 7 yıl içerisinde süper toto, şans topu, sayısal loto gibi oyunlardan 22 kez büyük ikramiye isabet etti. 2016 ve 2017 milli piyangonun yılbaşı çekilişi büyük ikramiye talihlileri de biletlerini Muratpaşa'dan satın aldı.

KAYNAK: http://www.milliyet.com.tr/antalya-da-buyuk-ikramiye-talihlisinin-antalya-yerelhaber-2506977/ 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 03.01.2018 18:45
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