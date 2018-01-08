Milli Piyango Talihlisinden Şok Eden Karar 'Cami Yaptıracağım'

Milli Piyango'nun 61 Milyon TL'lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği 4 çeyrek biletten birinin sahibi olan S.G., kazandığı ikramiye ile bir cami yaptırmaya karar verdi.

Gündem Kıbrıs isimli haber sitesinde yer alan habere göre, Aldığı parayla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine cami yaptırmaya karar veren KKTC'li talihli, "Ailem benim her şeyim. Para önemli değil. Kıbrıs’ta yaşamayacağım. Ege’de yaşam süreceğim. Çalıştığım Merit Grubu beni var etti. Patronlarıma ve müdürlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu arada talihli adamın bilet parası alacak durumunun olmadığı seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı ortaya çıkmıştı. Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra facebook hesabından, 'Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah' paylaşımı yapan talihliyle ilgili tartışmalar sürüyor.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA