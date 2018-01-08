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Milli Piyango Talihlisinden Şok Eden Karar 'Cami Yaptıracağım'

Milli Piyango'nun 61 Milyon TL'lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği 4 çeyrek biletten birinin sahibi olan S.G., kazandığı ikramiye ile bir cami yaptırmaya karar verdi.

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Milli Piyango Talihlisinden Şok Eden Karar 'Cami Yaptıracağım'

Milli Piyango'nun 61 Milyon TL'lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği 4 çeyrek biletten birinin sahibi olan S.G., kazandığı ikramiye ile bir cami yaptırmaya karar verdi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 21:07
Milli Piyango Talihlisinden Şok Eden Karar 'Cami Yaptıracağım'

Milli Piyango Talihlisinden Şok Eden Karar 'Cami Yaptıracağım'

Milli Piyango'nun 61 Milyon TL'lik büyük ikramiyesinin isabet ettiği 4 çeyrek biletten birinin sahibi olan S.G., kazandığı ikramiye ile bir cami yaptırmaya karar verdi.

Gündem Kıbrıs isimli haber sitesinde yer alan habere göre, Aldığı parayla Hatay'ın Kırıkhan ilçesine cami yaptırmaya karar veren KKTC'li talihli, "Ailem benim her şeyim. Para önemli değil. Kıbrıs’ta yaşamayacağım. Ege’de yaşam süreceğim. Çalıştığım Merit Grubu beni var etti. Patronlarıma ve müdürlerime teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu arada talihli adamın bilet parası alacak durumunun olmadığı seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı ortaya çıkmıştı. Büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra facebook hesabından, 'Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah' paylaşımı yapan talihliyle ilgili tartışmalar sürüyor. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.01.2018 21:11
Anahtar Kelimeler:
Milli PiyangoMilli Piyango Talihlisi
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Okan 3 saat önce

Ya biraz akıllı olun haram paradan mescit yapılırmı hiç Allah ile alay geçmeye benzer bu Tevbe et ver o parayı

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Mert 2 saat önce

Dib buna onay vermez. Sidikle abdest alınmaz diye bi söz var gitsin kummar parasıyla disco falan yaptırsın millet kumar parasıyla yapılan camidr namaz mı kılcak

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okuyucu 18 dakika önce

Durdurun bu adamı

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