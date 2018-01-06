Milli Piyango Paylaşımından Bin Pişman Oldu!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde muhasebeci olarak çalıştığı öğrenilen 21 yaşındaki Burak Dağcı, Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişi sonrasında şaka maksatlı sosyal medyada 'Ankara Milli Piyango İdaresi'nde olduğuna ilişkin yer bildirimi yaptı.

Burada büyük ikramiyeyi kazandığını ima eden Burak Dağcı'nın paylaşımı arkadaşlarının 'Art niyetli kişiler tarafından kaçırırlar, kötü adamlara derdini anlatamazsın' uyarılarının ardından adeta kabusa dönüştü. Kahramankazan'daki bir muhasebe bürosunda çalışan 21 yaşındaki Dağcı, yılbaşı özel çekilişinin hemen ardından büyük ikramiyeyi kazandığını ima eden bir paylaşımda bulundu. Bunun üzerine arkadaşları ikramiyenin ona çıktığını sanarak aramaya başladı.

Akrabaları ve arkadaşlarından bir çok telefon alan ve onlara şaka yaptığını söyleyen Dağcı, bu paylaşımından dolayı tedirgin olmaya başladı. Çevresindeki insanların 'Seni kaçırırlar, mafya bunun peşine düşer , neden böyle bir şey yaptın' uyarılarından sonra iyiden iyiye panikleyen Dağcı, "Sadece yer bildiriminde bulunarak kendimi mutlu hissettiğimi belirttim. İşin bu aşamaları geleceğini kestiremedim. Başlarda eğlenceli geliyordu ancak uyarılar artınca korkmaya başladım" dedi.

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