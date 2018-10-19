Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika andımız açıklaması!

İlköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmü ile ilgili Danıştay tarafından iptal kararı verilmesiyle birlikte sosyal medyanın gündemi öğrenci andı oldu. Gelişmeler ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.İlköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünün Danıştay tarafından iptal edilmesiyle ilgili bir açıklamada da MEB'den geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'dan öğrenci andıyla ilgili bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "karar kesin değil, temyiz yolu açık" ifadeleri kullanıldı.

HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı ''Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir.'' açıklaması yaptı.

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