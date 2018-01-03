Milli Eğitim Bakanlığı'na Ait Atama Kararları Resmi Gazete'de Yayımlandı
Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açık bulunan 1'inci derece kadrolu +6400 ek göstergeli Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Hayati Cankaloğlu atanırken, Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Atıf Ala'nın atandığı öğrenildi.
Resmi Gazete'de Yayımlanan Atama Kararı Şu Şekilde:
Milli Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/22
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Hayati CANKALOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür.
Milli Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/113
1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına Atıf ALA'nm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür.
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