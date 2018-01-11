Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin Açıkladı "2019-2020 Döneminde Tüm Okullarda Tam Gün Eğitime Geçilecek"

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Türkiye'de 20'ye yakın ilde tam gün eğitimin başladığını, geriye kalan iller için de 2019, 2020 yılına kadar çalışmaların tamamlanacağını söyledi.

Bir otelde düzenlenen lisansüstü eğitim için yurt dışına gönderilen öğrencileri bilgilendirme toplantısına katılan ve daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tekin, Tekli yurt dışına gönderilecek öğrenci seçme sisteminin değiştirildiğini, problemlerin çözüldüğünü söyleyerek, "Şu anda bu kapsamda 5 bine yakın kişi bulunuyor. Bunlardan bin 100'ü tercih sürecinde. Yaklaşık 3 bin 700 kişi de yurt dışında eğitim alıyor. Bunların önemli bir kısmı, Türkiye'deki üniversiteler adına bir kısmı da kamu kurumları adına yurt dışında eğitim alıyor." ifadelerini kullandı.

Tam gün eğitim sistemiyle ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu da yanıtlayan Müsteşar Tekin, "Türkiye genelinde 20'ye yakın ilde, tam gün eğitime geçildi. Geriye kalan 61 ilde de 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlarken tam gün eğitime geçmeyi hedefliyoruz. Bunun için ihtiyaç duyduğumuz derslik sayısını ilgili bakanlıklarla paylaştık. 2018 bütçesine, bu ihtiyacın önemli bir kısmının giderilmesi için kaynak aktarıldı. Ayrıca Maliye Bakanlığı, ilave kaynaklar üretmek üzere başka bir proje üzerinde çalışıyor. O da tamamlandığında 2019-2020 eğitim öğretim yılında inşallah Türkiye'nin tamamında tekli eğitime geçmiş olacağız." dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA