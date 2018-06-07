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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'Karne' Mesajı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan Karne Günü Mesajı Geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarın sona erecek olması sebebiyle bir mesaj yayımladı.

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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'Karne' Mesajı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan Karne Günü Mesajı Geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarın sona erecek olması sebebiyle bir mesaj yayımladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 21:40
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan 'Karne' Mesajı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan Karne Günü Mesajı Geldi. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2018 eğitim öğretim yılının yarın sona erecek olması sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Velileri özellikle karne konusunda uyaran Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Çocuklarımızın başarılarını, sadece karnelerinden, karnedeki notlarından ibaret görmemeli, onları davranış ve tutumlarıyla da değerlendirmeliyiz. Karneler, sadece dönem boyunca yapılan çalışmaların, gösterilen performansın neticesidir, başarının değerlendirilmesinde ise sadece bir araçtır. Unutmamalıyız ki karne, öğrencimizin değerini, şahsiyetini, kişiliğini ve zeka seviyesini belirleyecek bir gösterge değildir" dedi.

Öğrencilerin ülkemizin yarınına yön vereceklerini hatırlatan Yılmaz, "Güçlü yarınlarımızın teminatı olan sizlerin, çağımızın tüm yeniliklerine hakim ve yarınlarımıza yön verecek bireyler olarak yetişmesi, milletimiz için büyük önem taşımaktadır. Hepinizi azminiz, gayretiniz ve başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Bir eğitim öğretim yılının daha sonuna geldiniz. Çok çalıştınız, yoruldunuz ve güzel bir tatili hak ettiniz. Tatil sürecini en iyi şekilde değerlendirmenizi istiyor, bulunduğunuz şehirlerdeki tarihi ve kültürel mekanları, müzeleri, kütüphaneleri gezmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle zaman geçirmenizi, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere katılmanızı ve kitap okumanızı öneriyor, iyi tatiller diliyorum. Ayrıca tüm öğrenci, öğretmen ve velilerimizin, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı'nı da tebrik ediyor, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde geçirebileceğimiz nice bayramlar diliyorum." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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