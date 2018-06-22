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Milli Eğitim Bakanı : Sınıfta Kalan 9 Bin Öğrenci Mezun Edildi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında devamsızlık sebebiyle kalan 9 bin 77 öğrencinin bir defaya mahsus aftan yararlanarak mezun edildiğini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı : Sınıfta Kalan 9 Bin Öğrenci Mezun Edildi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında devamsızlık sebebiyle kalan 9 bin 77 öğrencinin bir defaya mahsus aftan yararlanarak mezun edildiğini söyledi.

22 Haziran 2018 Cuma 18:36
Milli Eğitim Bakanı : Sınıfta Kalan 9 Bin Öğrenci Mezun Edildi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında devamsızlık sebebiyle kalan 9 bin 77 öğrencinin bir defaya mahsus aftan yararlanarak mezun edildiğini söyledi.

Ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerinden derslerinde başarılı olmalarına rağmen kendilerine mevzuatta verilen devamsızlık sürelerini aşan öğrencilerin başarısız sayıldığını, fakat bu öğrencilerin bu yıla mahsus affedildiğini ve mezun edildiğini söyledi.

Bakan Yılmaz, "Bu yıla özgü olmak üzere bütün derslerinden başarılı olup da devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrencilerimizin diğer öğrenciler gibi, yani devamlı öğrenciler gibi değerlendirmeye tutarak herhangi bir hak kaybına yol açmamalarını sağlamak üzere gereken onayı verdik. Bu öğrencilerimizin sayısı 9 bin 77'dir, 9 bin 77 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş durumdadır. Kendileri ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 22.06.2018 18:42
Anahtar Kelimeler:
Bakan Yılmaz
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Veysel 2 saat önce

Çok iyi yapıldığı sanılan olaydır

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