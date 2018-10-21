‘Milli Eğitim, Andımız kararını 30 gün içinde uygulamak zorunda’

Avukat Mehmet Ruşen Gültekin, haberin başlığında yer alan durum tespitinin nedenini şöyle açıkladı: ''Bu bir yargı kararıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bunu 30 gün içinde uygulamazsa Türk Ceza Kanunu’na aykırı hareket etmiş olur.'' ifadelerini kullandı.

Yargıtay Cumhuriyet eski Savcısı ve avukat Dr. Mehmet Ruşen Gültekin, Danıştay'ın ‘Öğrenci Andı' kararının 30 gün içerisinde uygulanması gerektiğini söyledi. Gültekin, Danıştay 8'inci Dairesi'nin “Öğrenci Andı”nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı: ‘'İptal kararı sonrasında bu bir yargı kararı olduğu için 30 gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı bunu uygulamak zorunda. Eğer Milli Eğitim Bakanlığı, 30 gün içerisinde andın yeniden uygulanmasıyla ilgili faaliyete geçmezse Türk Ceza Kanunu 257'nci maddesine göre ‘Görevi Kötüye Kullanma Suçu'na sebebiyet verecektir.” ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN HER BİR YANINDA BU UYGULAMA VAR

Gültekin, ‘'Dünyanın her bir yanında bu uygulama var. Çocuklar her ülkede kendi ülkülerine, kendi devletlerine bağlılıklarını gösteren yemin ediyorlar ve bu şekilde ülkelerine bağlılıklarını kazanıyorlar” dedi ve şöyle devam etti: “Fakat çok da dikkat çekici olarak 2013 yılında tam da FETÖ'nün Türkiye'ye hakim olduğu bir dönemde birkaç görüşmeyle Andımız kaldırıldı. Bunun kaldırılması o dönemde yapılan ve Türkiye'de yaşayanların kendi içlerindeki birliğini ortadan kaldırmayı hedefleyen bir dönemdi. Dolayısıyla cemaat dediğimiz yapının yani FETÖ'nün o dönem Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), emniyette ve yargıda ne kadar güçlü olduğunu anlarsak, bu değişikliğin yapıldığı dönemin de ne kadar önemli olduğunu görme fırsatımız olur.”

TÜRKLÜK BİLİNCİ, AYNI BAYRAK ALTINDA YAŞAMAM ATATÜRK'ÜN ÜLKÜSÜYDÜ

“Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin Türk olduğunu anlatan bu metin (andımız) bu ülkeyi bütünleştirmeye yönelik olan metindir” diyen Gültekin şözlerine şöyle devam etti: “Danıştay 8'inci Dairesi tam da bu nedenle uygulamaya son verdi. Bugün bir beka tartışması yaşanıyor. Bu bekanın yaşanmamasının en önemli etkisi Türklük bilinci. Bu bayrak altında hepimiz birlikte yaşayacağız. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de zaten asıl ülküsü buydu.” ifadelerini kullandı.

Kaynaklar; Demirören Haber Ajansı

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