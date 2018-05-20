Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Milletvekili Listeleri için YSK'ya Başvurularda Son Güne Giriliyor

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım hızla ilerlerken, siyasi parti genel merkezlerinin milletvekili aday listelerini tesliminde de son güne giriliyor.

banner396

Milletvekili Listeleri için YSK'ya Başvurularda Son Güne Giriliyor

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım hızla ilerlerken, siyasi parti genel merkezlerinin milletvekili aday listelerini tesliminde de son güne giriliyor.

20 Mayıs 2018 Pazar 09:39
Milletvekili Listeleri için YSK'ya Başvurularda Son Güne Giriliyor

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım hızla ilerlerken, siyasi parti genel merkezlerinin milletvekili aday listelerini tesliminde de son güne giriliyor.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nca (YSK) seçime girmeye hak kazandığı açıklanan AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR milletvekili aday listelerini en geç yarın saat 17.00'e kadar YSK'ya teslim edecekler. Bağımsız milletvekilleri de yarın saat 17.00'e kadar il seçim kurullarına başvuru işlemlerini gerçekleştirmek durumdalar.

Siyasi partiler, aday listeleri ve bağımsız aday başvuru evraklarındaki eksiklikler en geç 25 Mayıs 2018 tarihine kadar tamamlanmak durumunda, 26 Mayıs'ta YSK tarafından açıklanacak milletvekili geçici aday listelerine itiraz işlemleri 27 Mayıs'a kadar itiraz edilebilecek. Kesin listeler 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
MilletvekiliMilletvekili ListeMilletvekili Listeleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüfenkçi : Türkiye'yi 2023'e Kadar İki Kat Büyütme Hedefindeyiz
Tüfenkçi : Türkiye'yi 2023'e Kadar İki Kat Büyütme Hedefindeyiz
Şemdinli'de Çatışma 2 Terörist Öldürüldü!
Şemdinli'de Çatışma 2 Terörist Öldürüldü!
Kahramanmaraş'ta Dehşet! İkiye Bölünen Otomobildeki 3 Kişi Öldü
Kahramanmaraş'ta Dehşet! İkiye Bölünen Otomobildeki 3 Kişi Öldü

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim