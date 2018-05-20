Milletvekili Listeleri için YSK'ya Başvurularda Son Güne Giriliyor

24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için geri sayım hızla ilerlerken, siyasi parti genel merkezlerinin milletvekili aday listelerini tesliminde de son güne giriliyor.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'nca (YSK) seçime girmeye hak kazandığı açıklanan AK Parti, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR milletvekili aday listelerini en geç yarın saat 17.00'e kadar YSK'ya teslim edecekler. Bağımsız milletvekilleri de yarın saat 17.00'e kadar il seçim kurullarına başvuru işlemlerini gerçekleştirmek durumdalar.

Siyasi partiler, aday listeleri ve bağımsız aday başvuru evraklarındaki eksiklikler en geç 25 Mayıs 2018 tarihine kadar tamamlanmak durumunda, 26 Mayıs'ta YSK tarafından açıklanacak milletvekili geçici aday listelerine itiraz işlemleri 27 Mayıs'a kadar itiraz edilebilecek. Kesin listeler 30 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanacak.

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