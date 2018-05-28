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Milletvekili Adayı Gösterilmeyen İYİ Partili Mengi İstifa Etti

Gazeteci Ruhat Mengi, İYİ Parti kurucu üyeliği ve GİK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

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Milletvekili Adayı Gösterilmeyen İYİ Partili Mengi İstifa Etti

Gazeteci Ruhat Mengi, İYİ Parti kurucu üyeliği ve GİK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 14:47
Milletvekili Adayı Gösterilmeyen İYİ Partili Mengi İstifa Etti

İYİ Parti Kurucu ve GİK Üyesi Mengi İstifa Etti

Gazeteci Ruhat Mengi, İYİ Parti kurucu üyeliği ve GİK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden istifasına ilişkin bir paylaşımda bulunan Mengi, "İyi Parti kurucu üyeliğinden ve Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa ediyorum. Bunu daha uzun süre gizlemem, bugüne kadar hic yalan söylemediğim sevenlerime,halkima karşi sadakatsizlik olacaktı." ifadelerini kullandı. Milletvekili listesinin açıklanmadan önce kararını verdiğini söyleyen Mengi, kararın bilindiğini söyledi.

ADAY GÖSTERİLMEMİŞTİ!

Gazeteci Ruhat Mengi'nin milletvekili adayı gösterilmemesine tepkili olduğu, sosyal medya hesabı üzerinden de son zamanlarda Muharrem İnce paylaşımları yaptığı dikkat çekti.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.05.2018 14:50
Anahtar Kelimeler:
Iyi Parti GikIyi Parti
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