Milletvekili Aday Listesine Giremeyen Mengi'den Akşener'e 'Tek İsteği...'

İYİ Parti'de milletvekili aday listesinin açıklanmasından bir süre sonra aday gösterilmediği ortaya çıkan GİK üyesi Ruhat Mengi partiden istifa ettiğini, fakat bu istifa kararında milletvekili listelerinin açıklanmasıyla bir ilişik bulunmadığını söylemişti. 'Partinin merkez parti olmadığını şimdi mi anladın?' tarzındaki sorulara 'Daha önce anladım fakat düzelirler diye bekledim' şeklinde açıklama yapan Mengi'ye İYİ Partililerden büyük tepki geldi.

Bir süredir CHP'nin Cumhurbaşkanı Muharrem İnce'ye destek paylaşımları yapan Mengi, Meral Akşener'e yönelik, "Sebebi ben söylemesem de yakında görürsunuz. Tek isteği ilk kadin cumhurbaşkanı olmak olan ve partinin "bir merkez parti olmadığını" saklayan bir liderle ekibini desteklemek tecihim değil.Daha önce fark ettim elbette. Hatta parti programi çalısmasi sırasinda far ettim.Zamanla dengelerler, boyle gitmez diye düsundum. Zamanla daha da ilerlettiler işi! Bir sure sonra anlaşilacaktır zannediyorum." ifadelerini kullandı.

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