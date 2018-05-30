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Milletvekili Aday Kesin Listeleri Yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulundan yapılan son dakika açıklamasında Milletvekili aday listeleri kamuoyuna duyuruldu.

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Milletvekili Aday Kesin Listeleri Yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulundan yapılan son dakika açıklamasında Milletvekili aday listeleri kamuoyuna duyuruldu.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 21:14
Milletvekili Aday Kesin Listeleri Yayımlandı

Beklenen son dakika açıklaması Yüksek Seçim Kurulundan geldi. Yapılan açıklamada milletvekili kesin listeleri yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, yaptığı son dakika açıklamasında, "24 Haziran Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili milletvekili kesin aday listeleri belirlendi. Biraz önce yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdik." ifadelerini kullandı.

YSK Başkanı Güven açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"24 Haziran Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili milletvekili kesin aday listeleri belirlendi. Biraz önce yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdik. Adayların ülkemize, siyasi partilerimize, adaylara ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."

Seçim İttifakı Yasası'na ilişkin iptal isteminin yarın Anayasa Mahkemesinde görüşüleceği hatırlatılarak, "İptal kararı çıkarsa ne olur?" şeklindeki soru üzerine de Güven, "Bilemiyorum, yarını bekleyelim." değerlendirmesinde bulundu

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