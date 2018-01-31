Mide Bulandıran Olay: 82 Yaşındaki Adam Köpeğe Tecavüz Etti (O Görüntüler Sosyal Medyada Yayıldı)

Mide bulandıran haberin adresi Kocaeli oldu. Alınan son bilgilere göre 82 yaşındaki bir adam köpeğe tecavüz ettiği için gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre 82 yaşındaki adamın boş bir arazide köpeğe tecavüz ettiği sırada çekildiği belirtilen görüntüler, kısa süre içinde sosyal medya üzerinde yayıldı. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine bazı hayvan hakları dernekleri harekete geçti.

Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu’nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medyada gezmekte olan görüntülerde şahsın hayvana tecavüz ettiği, suç üstü yakalandığı, zavallı hayvana bilerek acı ve ızdırap verdiği, yaşam hakkına kast ettiği açıkça görülmektedir. Bu şahsın tespit edilerek gerekli cezayı alması için verilen şikayet dilekçesini verilen adreslere göndermeliyiz"

Kocaeli Hayvan Hakları Derneği Başkanı Selma Pilatin Pek ise konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Pek yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada konu edilen yaşlı adamın köpeğe tecavüz olayında ilimiz konu edilmektedir. İlimizde böyle bir olayın vuku bulunup, bulunmadığı araştırılmasını ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını, ayrıca böyle bir olayın ilimizde olmadığı tespiti halinde ilimizde olduğunu iddia edenler hakkında da gerekli işlemin yapılmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hayvan hakları derneklerinin devreye girmesi ile birlikte harekete geçen polis, görüntülerden şüpheliyi tespit etti. Darıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde oturan 82 yaşındaki N.C. gözaltına alındı. N.C. ifadesi alınmak üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kpsscafe.com.tr | Ankara