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MHP'li Usta 'Seçimde Tarafımız Bellidir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Usta, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'nin tarafının milletin tarafı olacağını söyledi.

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MHP'li Usta 'Seçimde Tarafımız Bellidir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Usta, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'nin tarafının milletin tarafı olacağını söyledi.

06 Ocak 2018 Cumartesi 19:23
MHP'li Usta 'Seçimde Tarafımız Bellidir'

MHP'li Usta 'Seçimde Tarafımız Bellidir'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Usta, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP'nin tarafının milletin tarafı olacağını söyledi.

Samsun'un ilkadım ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunan ve burada vatandaşlarla sohbet eden MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, basın mensuplarının 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ittifak sorularını da yanıtladı.

MHP'li Usta, "16 Nisan referandumunda oluşan 'evet' ve 'hayır' cephesindeki iki bloklaşma, tekrar oluşmaya başladı. Bugün konuşulan hususlar, aslında onun devamı." dedi. Terörle mücadele konusunda hükümetin her zaman yanında olacaklarını söyleyen MHP'li Erhan Usta, "Genel Başkanımız da bunu beyan etti. Diğer taraf bu bloklaşmayı keskinleştirirse bizim o zaman 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yer alacağımız taraf bellidir. Bu, milletin tarafı, milli ve yerli taraftır." dedi.

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Son Güncelleme: 06.01.2018 19:24
Anahtar Kelimeler:
MhpMhp SeçimCumhurbaşkanlığı Seçimi
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