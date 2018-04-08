MHP'li Mevlüt Karakaya'dan Genç İşsizlere Destek : Gençler Polis , Asker Olamıyor, Mevzuat Engeline Takılıyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev almak için can atan gençlerin yönetmelik engeline takıldığını söyledi. Renk körlüğü rahatsızlığı olan gençlerin istihdamı için engellerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Karakaya, toplumda bu rahatsızlığın görülme oranının yüzde 8'ler civarında olduğunu söyledi.

Karakaya, "Doğuştan gelen ve günümüz imkânlarıyla tedavisi olmayan renk körlüğü hastalığı birçok ülkede engel olarak görülmemektedir. Hatta bazı ülkelerde renk körü olan kişiler, doğada gizlenebilen canlıları ayırt edebilme özeliklerinden ötürü birçok alanda özel olarak istihdam edilmektedirler.lkemizde ise on binlerce genç insanımız, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ve Emniyet Teşkilatı’nda görev almak istemelerine rağmen, mevzuat engeline takılmaktadırlar.

Oysa, nüfusumuzun en üretken kesimi içinde yer alan bu genç insanlarımızın, renkleri ayırt etmenin önemli olmadığı alanlarda çalışmaları sağlanabilir. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı, daha çok iş talebini değerlendirebilecek, diğer taraftan ise renk körü olan genç insanlar, ‘engelli’ görülme rahatsızlığından kurtulabileceklerdir." dedi.

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