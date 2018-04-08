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MHP'li Mevlüt Karakaya'dan Genç İşsizlere Destek : Gençler Polis , Asker Olamıyor, Mevzuat Engeline Takılıyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev almak için can atan gençlerin yönetmelik engeline takıldığını söyledi.

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MHP'li Mevlüt Karakaya'dan Genç İşsizlere Destek : Gençler Polis , Asker Olamıyor, Mevzuat Engeline Takılıyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev almak için can atan gençlerin yönetmelik engeline takıldığını söyledi.

08 Nisan 2018 Pazar 14:17
MHP'li Mevlüt Karakaya'dan Genç İşsizlere Destek : Gençler Polis , Asker Olamıyor, Mevzuat Engeline Takılıyor!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, TSK ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görev almak için can atan gençlerin yönetmelik engeline takıldığını söyledi. Renk körlüğü rahatsızlığı olan gençlerin istihdamı için engellerin kaldırılması gerektiğini söyleyen Karakaya, toplumda bu rahatsızlığın görülme oranının yüzde 8'ler civarında olduğunu söyledi.  

Karakaya, "Doğuştan gelen ve günümüz imkânlarıyla tedavisi olmayan renk körlüğü hastalığı birçok ülkede engel olarak görülmemektedir. Hatta bazı ülkelerde renk körü olan kişiler, doğada gizlenebilen canlıları ayırt edebilme özeliklerinden ötürü birçok alanda özel olarak istihdam edilmektedirler.lkemizde ise on binlerce genç insanımız, özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ve Emniyet Teşkilatı’nda görev almak istemelerine rağmen, mevzuat engeline takılmaktadırlar. 

Oysa, nüfusumuzun en üretken kesimi içinde yer alan bu genç insanlarımızın, renkleri ayırt etmenin önemli olmadığı alanlarda çalışmaları sağlanabilir. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı, daha çok iş talebini değerlendirebilecek, diğer taraftan ise renk körü olan genç insanlar, ‘engelli’ görülme rahatsızlığından kurtulabileceklerdir." dedi.

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Son Güncelleme: 08.04.2018 14:20
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MhpMhpli KarakayaMhp Milletvekili
Yorumlar
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Bkr 3 saat önce

Çok güzel söylemiş syn.bakan bu yuzden arkadasimin psikolojisi bozuldu o kadar gitti on gün durdu ankarada ama o yuzden elendi bencede kalksın renk körlüğü

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Özgür 3 saat önce

Renk körlüğü Vatanı korumaya engel değildir.
İmza kampanyasına destek olursanız seviniriz.
https://www.change.org/p/i%C3%A7i%C5%9Fleri-bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-renk-k%C3%B6r%C3%BC-diskromatopsi-olmak-vatani-korumaya-engel-de%C4%9Fildir

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Yigit Efe Acar 3 saat önce

Merhabalar bizim bir derdimiz var gençler olarak. Her on kişiden birisinde görülen renk körlüğü yüzünden insanlarımız hayalleri olan bir çok meslek dalında tutunamamaktadır. Lütfen kampanyamızı inceleyiniz.

https://www.change.org/p/içişleri-bakanlığı-renk-körü-olmak-vatani-korumaya-engel-değildir

Desteklerinizi bekliyoruz. İyi günler dilerim.

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Mahmut Burak Bark 2 saat önce

İlettiğiniz için teşekkürler en kısa sürede hallolur inşAllah

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antepli özkan 2 saat önce

aynen katılıyorum.ne engeli bu ya içerde değerlendirilsin emniyetin birsürü alanı var.engelli olarak görüyorsanız engelli raporu verin.o zaman engelli değilsin diyorlar.bizim suçumuz ne????

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Hasan 1 saat önce

Ben renk koru olarak bu engelin kaldırılmasını istiyorum.askeriye polislik gibi kurumlarda engel oluyor bu engelin kaldırılması ülkemizin bütün geçleri için bir umut olacaktir

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OnurY 1 saat önce

Renk körlüğü yüzünden profesyonel asker, polis olamadım ama yüce devletimiz bana 1 yıl Tunceli'de askerlik yaptırdı komutan şöförü olarak(gene çağırsınlar gene gider 1 yılımı daha veririm problem o değil, problem yönetmeliklerdeki tutarsızlık)... Ne yaman çelişki ?

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