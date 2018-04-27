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MHP'den İYİ Partiye Geçen Koçdemir'den Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

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MHP'den İYİ Partiye Geçen Koçdemir'den Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

27 Nisan 2018 Cuma 12:02
MHP'den İYİ Partiye Geçen Koçdemir'den Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Bursa Milletvekili Kadir Koçdemir, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Koçdemir, partinin yarım asırlık çizgisine sadakati parti içinde korumanın imkansız hale geldiğini söyleyerek, "Bir buçuk yıldır, vicdanıma ve partimin yarım asırlık çizgisine sadakati parti içinde kalarak korumak imkânsız hale geldi. Zaten milletvekili değilmişim gibi muamele görüyordum. Seçmenden aldığım vekalet görevini tamamlamak için, seçim takviminin açıklanmasına kadar bekledim.

Bu sadakati korumak ve millete hizmet için; başta parlamenter demokratik sistem ve hukuk devleti olmak üzere, ülke sorunları hakkında ısrarla açık, net ve doğru tavır gösteren İYİ Parti’ye katıldım.24 Haziran, normalleşme ve tekrar siyaset yapılabilir bir ülke için bir fırsattır.Emin, ehil ve halka yakın kadroların; ayırmadan, kayırmadan ve buyurmadan; ilgiyle, bilgiyle ve sevgiyle hizmet ettiği bir Türkiye İYİ Parti ile mümkün olacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 27.04.2018 12:13
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