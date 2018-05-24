MHP Yönetiminden Erdoğan'a 'Para Politikalarına Müdahale Etmese Daha İyi Olur'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikalarına müdahele etmemesi halinde dövizin daha ılımlı bir hal alacağını öne sürdü.

Kahramanmaraş'ta katıldığı bir iftar etkinliğinde gündeme dair açıklamalarda bulunan Aycan, para politikalarındaki son durumu da değerlendirdi.

Yanlışlıklar olduğunu , hükümetin de yanlışlarını kabul etmesi gerektiğini söyleyen Aycan, "Bir takım yanlışlıklar var tabii ki. Yani hükümetin de yanlışlar yaptığını kabul etmek lazım ben o görüşteyim. Evet dış baskılar var, dış etkiler var. Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor. ABD'nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti. Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu ama bizim de yanlışlarımız var. Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası'nın para politikalarına karışmamak lazım. Bir de sıkıntılar var tabi güven ortamı etkileniyor, transferlerde sorun var, cari açık büyüdü, yatırım yok. Hatta tersine yerli sermaye kaçıyor. Ekonomik sıkıntılar var kabul ediyorum. Ama bizim burada söylediklerimiz kendi politikalarımız, icra makamında hükümet var. Ama bizim her söylediğimizi de yapmıyor mesela. Af konusunda mesela söylediğimizi yapmadı ters de düştük aslında." dedi.