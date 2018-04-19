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MHP Seçim Hazırlıklarına Hız Verdi! Aday Adaylığı için Kayıt Bürosu Kuruldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27. Dönem Milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlıkları devam ederken salona gelerek incelemelerde bulundu.

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MHP Seçim Hazırlıklarına Hız Verdi! Aday Adaylığı için Kayıt Bürosu Kuruldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27. Dönem Milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlıkları devam ederken salona gelerek incelemelerde bulundu.

19 Nisan 2018 Perşembe 20:57
MHP Seçim Hazırlıklarına Hız Verdi! Aday Adaylığı için Kayıt Bürosu Kuruldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 27. Dönem Milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hazırlıkları devam ederken salona gelerek incelemelerde bulundu.

MHP Genel Merkezinde seçim heyecanı başladı. 27. Dönem Milletvekili Aday adaylığı için başvuru kayıt bürosu hazırlandı. 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimiyle ilgili karardan sonra MHP Genel Merkezinde de aday adaylarının yapacakları başvuru için hazırlıklar başladı.

Bu çerçevede partinin Balgat'taki genel merkezinin Gün Sazak Konferans Salonu ile Dündar Taşer kütüphanesinin bulunduğu alanda 27. Dönem Milletvekili aday adaylığı başvuru kayıt bürosu hizmete açıldı. Alanda kurulan masalar kırmızı beyaz örtülerle örtüldü. Çalışmalar sürerken MHP lideri alana gelerek incelemelerde bulundu ve çalışanlardan bilgi aldı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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