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MHP'nin Seçim Beyannamesi: Mahkumlara Af, EYT ve Sınavsız Üniversite

Milliyetçi Hareket Partisinin seçim beyannamesi yayımlandı. Yayımlanan beyannamede en dikkat çekici başlıklar mahkumlara af, sınavsız üniversite ve emeklilikte yaşa takılanların sorunu oldu.

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MHP'nin Seçim Beyannamesi: Mahkumlara Af, EYT ve Sınavsız Üniversite

Milliyetçi Hareket Partisinin seçim beyannamesi yayımlandı. Yayımlanan beyannamede en dikkat çekici başlıklar mahkumlara af, sınavsız üniversite ve emeklilikte yaşa takılanların sorunu oldu.

25 Mayıs 2018 Cuma 20:16
MHP'nin Seçim Beyannamesi: Mahkumlara Af, EYT ve Sınavsız Üniversite

MHP'nin seçim beyannamesi yayımlandı.

Kamuoyuna duyurulan MHP'nin seçim beyannamesinde, EYT'lerin mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcuna yapılandırma, sınavsız üniversite ile ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformlar bulunuyor.

BEYANNAME YARIN AÇIKLANACAK

MHP'nin, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için seçim beyannamesi yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak.

İKİ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR

Cumhur ittifakının üyesi olan MHP'nin iki bölümden oluşan beyannamesinin ilk bölümünde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halk oylamasına giden süreç ve bu çerçevede cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin gerekçeleri ve neler getirdiği ile Cumhur İttifakı'nın hedefleri yer alacak.

MAHKUMLARA AF

MHP'nin seçim beyannamesinin ikinci bölümünde ise ekonomiden sağlığa, eğitimden af konusuna kadar vaadlerde bulunuluyor.

EYT

Beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi, vatandaşın kredi ve kredi kartı borcunun yapılandırılması ve kader mahkumlarına af dikkat çekiyor.

SINAVSIZ ÜNİVERSİTE

Eğitim alanında da sınava ihtiyaç kalmayacak bir sistem hedefi çerçevesinde sınavsız üniversite ile sağlık çalışanlarına yıpranma hakkı vaadi yer alıyor.

EKONOMİ

Beyannamede, ekonomide ihtiyaç duyulan yapısal reformların hızla hayata geçirileceği ve bu kapsamda vergi kanunlarının da sadeleştirileceği vaadinde de bulunuluyor.

MHP'NİN SLOGANI

Bu arada MHP, seçim kampanyasında kullanacağı ve "Cumhur İttifakı" ana ekseninde belirlenen sloganlarının yanında "Hilale yıldız ol" sloganı da kullanılacak.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son DakikaEYTMahkumlara AfSınavsız üniversite
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