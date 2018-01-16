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MHP Liderinden ABD'ye Tepki 'Zuldür, Zulümdür, Zorbalıktır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. ABD'nin Suriyede kurmayı planladığı terör ordusuyla ilgili konuşan MHP lideri 'ABD terörle koyun koyuna' dedi.

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MHP Liderinden ABD'ye Tepki 'Zuldür, Zulümdür, Zorbalıktır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. ABD'nin Suriyede kurmayı planladığı terör ordusuyla ilgili konuşan MHP lideri 'ABD terörle koyun koyuna' dedi.

16 Ocak 2018 Salı 10:44
MHP Liderinden ABD'ye Tepki 'Zuldür, Zulümdür, Zorbalıktır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu. ABD'nin Suriyede kurmayı planladığı terör ordusuyla ilgili konuşan MHP lideri 'ABD terörle koyun koyuna' dedi.

MHP Lideri :"ABD Sözde bizim müttefikimiz. ABD Suriye'de terörü ve teröristleri desteklemektedir. Uluslararası hukuku çiğnetmektedir. Tarihsel çizgi ve rotasından sapmaktadır. 24 Kasım 2017'de Sn. Erdoğan ve Trump telefonda konuşmuş ardından Dışişleri Bakanı YPG'ye silah verilmeyeceğini duyurmuştu.

Biz o tarihlerde güvenilmeyeceğini, sonucun fiyasko olacağını söylemiştik. ABD silahla kanlı ortağını ödüllendirmeye devam etmiştir. Yazıklar olsun ki, ABD teröristlerin geçim kapısı haline gelmiştir. ABD'nin terörle koyunla koyuna girmesi zuldür, zulümdür, zorbalıktır. Terör örgütlerine sözde ordu kurdurulması ne demektir. ABD böyle bir kepaziliğe nasıl onay vermiş, ne hakla teşvik etmiştir. Terör örgütlerinden ordu kurulursa bundan sonra dünyanın huzurundan kimler nasıl bahsedecek. ABD'nin vahşi batı saplantısından, eli silahlı kovboylardan , katillerden kurtulamaması ayıptır. Kandil'den gelen canilere eğitim verildiği, dillerde ve gazete sayfalarındadır. " dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 16.01.2018 10:47
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MhpMHP Genel BaşkanıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
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