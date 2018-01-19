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MHP Grup Başkanvekili'nden Memurlar için Göreve İade Çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Usta, mecliste yapılan görüşmelerde söz alarak, kamudan ihraç edilen fakat haklarındaki iddialardan dolayı takipsizlik ve beraat kararı alanların görevlerine bir an önce iade edilmeleri gerektiğini söyledi.

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MHP Grup Başkanvekili'nden Memurlar için Göreve İade Çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Usta, mecliste yapılan görüşmelerde söz alarak, kamudan ihraç edilen fakat haklarındaki iddialardan dolayı takipsizlik ve beraat kararı alanların görevlerine bir an önce iade edilmeleri gerektiğini söyledi.

19 Ocak 2018 Cuma 12:23
MHP Grup Başkanvekili'nden Memurlar için Göreve İade Çağrısı

MHP Grup Başkanvekili'nden Memurlar için Göreve İade Çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erhan Usta, mecliste yapılan görüşmelerde söz alarak, kamudan ihraç edilen fakat haklarındaki iddialardan dolayı takipsizlik ve beraat kararı alanların görevlerine bir an önce iade edilmeleri gerektiğini söyledi.

Bu kişilerin komisyonla ilgili süreci beklemeden görevlerine iade edilmesi gerektiğini söyleyen Usta, mağduriyetlerin giderilmesi için en kısa sürede çıkarılacak KHK'da haklarında takipsizlik ve beraat kararı olanların göreve iadelerinin olması gerektiğini belirtti . MHP'li Erhan Usta, "Kovuşturmaya gerek yoktur." kararı alan veya beraat kararı alan kamu görevlilerinin görevlerine iadesi konusu bir an evvel çözülmelidir. Komisyona gitmeksizin hemen KHK'lara bu kişilerin isimlerinin konulması konusunda kurumlar gayret gösterip bu işi çözmelidir!" dedi.

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Son Güncelleme: 19.01.2018 12:26
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Göreve IadeKhkİhraçKamuda Ihraçlar
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