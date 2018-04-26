MHP Genel Başkanı'ndan Seçim Yorumu : Gayet İyi Olacak Ülkemiz Açısından

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ilk Milletvekili adayı olarak başvurusunu yaptı. Basın mensuplarının seçimle ilgili nasıl bir süreç bekliyorsunuz sorusunu da yanıtlayan Bahçeli: "Gayet İyi olacak ülkemiz açından" ifadelerini kullandıktan sonra, "Bir partinin sloganına benzedi ama.MHP bu seçimi çok önemsiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkemiz için çok iyi olacağı kanaati ile seçimlere de çok iyi hazırlanıyor. İnşallah sonuçta hayırlara vesile olacaktır" dedi.

İYİ Partili bazı isimler söz konusu açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaşarak "MHP'deki arkadaşlar işareti aldınız, çaktırmayın" şeklinde mesajlar paylaştı.