MHP Genel Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Çok Sert Sözler

Sivas Bölge İstişare Toplantısına katılan ve burada konuşan Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı, 2. Ordu Komutanı İsmail Temel için 'Onun apoletlerini sökeceğim' şeklinde konuşan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye çok sert sözlerle yanıt verdi.

Seçime 19 gün kala henüz bir seçim mitingi yapmayan MHP'nin Genel Başkanı Bahçeli, Sivas'taki İstişare toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin toplantıda yaptığı konuşmalara dair satır başları şu şekilde :

99 yıl evvel Sivas'ta milli mücadelenin yol haritası çizilmişti. Kurucu kahramanlar işgalcilere taviz vermemişlerdi. Tam bağımsızlık dışında ikinci bir seçenek tanımamışlardı. İmkansızlık kol geziyordu. Zorluklar fazla düşman ise faaldi. Vatanımız istilaya uğramıştı. Milletimiz yorgun yoksul umutsuzdu. Hükümet çaresiz atıl dağınık iradesiz ve kararsızdı. Uzun savaş yılları Anadolu'yu kasıp kavurmuştu. Küresel vahşet Türk milletinin sahneden silmek için karanlık oyunlarını sahneye çıkarmıştı. Buna rağmen Türk milleti pes etmedi teslim olmadı. Türkiye'nin bölünmesi kendilerine 'Millet İttifakı' ismi veren partilerin ortak amacı haline gelmiştir. CHP'nin seçim beyannamesi federasyona yeşil ışıktır. Türk milleti adı millet aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyecektir. Zillet ittifakının Cumhurbaşkanı adaylarına bakınız tam bir garabet tam bir felaket.

Birisi çıkıyor parlamenter sisteme geri döneceğiz diyor diğeri çıkıyor 2. Ordu Komutanı'nın terörle mücadelede üstün başarılara imza atmış saygın bir generalin apoletlerini sökeceğim iddiasında bulunuyor. Allah bunlara fırsat vermesin. Milletimiz eyvallah etmesin. 2. Ordu Komutanı Cumhurbaşkanımızın iftar programına katıldığından dolayı ince ince bozgun siyaseti yapan şahsın Nevşehir'de hedef tahtasına oturuyor. Neymiş Cumhurbaşkanı'nı alkışlamış. Ne yapacaktı? Yuh mu çekecekti? Ültimatom mu verecekti? Muhtıra mı hazırlayacaktı? Cumhurbaşkanı'nı protesto mu edecekti? Düşman mı sevindirecekti? İnceldikçe esneyen esnedikçe kopma noktasına gelen siyasi bezirgana şerefli bir Türk komutanının apoletlerini sökme fikrini kim ya da kimler vermiştir? Bu dil Kandil dilidir. Bu ağız FETÖ ağzıdır. Bu üslup PYD/YPG üslubudur. Köhne fikirler paslanmış çivilere benzer söküp atmak güçtür.

CHP'nin icazetli Cumhurbaşkanı adayı sökmeye çok merak duyuyorsa gitsin köhnemiş kangrene dönüşmüş fikirlerini söksün. Bu yetmiyorsa gevşeyen akıl vidalarını söksün. Bu da olmuyorsa kararmış kalbini kapanan vicdanını söksün fırlatıp atsın. 2. Ordu Komutanı'nın hedef yapılması boşuna değildir. Çünkü CHP'de Afrin başarısının karın ağrısı vardır. Zeytin Dalı Harekatı'nın acısı egemendir.

CHP Genel Başkanı'nın Afrin'e girilmesinin çağrısını ayaklar altına alan ve teröristleri saklandıkları delik ve tünellerde imha eden inanmış ve kahraman evlatlarımızın komutasını yapan kişi 2. Ordu'nun başındaki değerli generalimizdir. Bu komutanımızın (Korgeneral İsmail Metin Temel) apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır. İnce işçilikle apolet sökmenin hevesine kapılan edep ve terbiye yoksunu siyasi duruşa Sivas Yozgat Adıyaman Tokat kısaca büyük milletimiz haddini bildirecek karardadır kökünü kurutacak güçtedir.