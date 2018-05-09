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MHP Genel Başkanı'ndan Fransa'ya Sert Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa'da bazı ayetlerin çıkarılmasına yönelik bildiri çıkaran 300 Fransıza ilişkin sert tepki gösterdi.

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MHP Genel Başkanı'ndan Fransa'ya Sert Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Fransa'da bazı ayetlerin çıkarılmasına yönelik bildiri çıkaran 300 Fransıza ilişkin sert tepki gösterdi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 18:10
MHP Genel Başkanı'ndan Fransa'ya Sert Tepki

Konuyla ilgili sosyal paylaşım sitesi twitter'dan bir açıklama yayımlayan Bahçeli, açıklamasına "Fransa’nın tartışmalı ve tavsamış eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin de aralarında bulunduğu 300 sözde Fransız yazar-çizer, kuru ve küf bağlamış akıllarınca, Kuran-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkartılmasını istemişler. Şu densizliğe bakar mısınız? Vermeyince Mabud neylesin Mahmut!" şeklinde başladı.

300 kişilik güruha aydın müsveddesi diyen Bahçeli, Fransa'nın böyle bir şuursuzluğa düşmesi halinde büyük kayıplar yaşayacağını vurgulayarak, konuşmasına şu şekilde devam etti, "Değil 300 sözde aydın müsveddesi,Fransa’nın alayı böyle bir şuursuzluğa düşse,Avrupa’nın her ülkesinden Haçlı müfrezeleri düzülüp sefere çıksa ne olacak,nereye varabilecek?Dinin sahibi Allah’tır.Kuran Allah kelamıdır.Kelam Allah’ınsa manen koruma ve kefalet de Allah’ın olacaktır. Kimin ne haddinedir Allah’ın ayetlerini değiştirmek ve dokunmak? Asırlarca İncil üzerinde tahrifat ve tahribat yapanlar, işi gücü bıraktı da Yüce Kitabımıza mı gözü diktiler? İnanca saygı insan hakkıdır, bu hakka riayet edecek ülke nerede? Fransızlar, buna da Fransız demek ki? Allah’ın hikmetinden sual olunmaz, kelamından kuşku duyulmaz. Hak din, Allah indinde İslam’dır. Yüce Yaratanımız öyle buyurmuyor mu; kim Allah’ın ayetlerini inkar ederse şüphesiz ki Allah hesabı pek çabuk görendir. Derler ki, hakikat iki kişiye muhtaçtır: Biri onu dillendiren, diğeri onu anlayan. Devam edegelen tarih boyunca dilden dile akan, elden ele aktarılan, gönülden gönüle akıtılan hakikat ve hidayet ilkeleri Müslüman kalplerde hamd olsun kök tutmuş, kuvvetle tutunmuştur. Fransızların teşebbüs ettiği çirkinliğe laf yetiştirmek bir bakıma zaman kaybı,misliyle cevap vermek bir yönüyle emek israfıdır. Onlar gitsin, Kilise çanlarını dinlesinler,işleyip işleyip çıkardıkları günahlarını dert etsinler. Kuran-ı Kerim ilahi hükümdür, hüküm ise Allah’ındır." 

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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