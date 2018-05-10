MHP Genel Başkanı'ndan CHP'ye Dönen 15 Milletvekiliyle İlgili 'Yazıklar Olsun'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin CHP'ye geri dönmesine ilişkin sert eleştirilerde bulundu. osyal paylaşım sitesi twitter üzerinden konuya ilişkin sert bir açıklama yayımlayan Bahçeli, "Demokrasinin kökleşmesine ve yaşamasına imkan sağlayan şartların başında, birbirlerinin egemenliğini, dolayısıyla da keyfi baskısını önleyecek güçler dengesi vardır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bunu sağlayan mekanizmalara, dinamik vasıta ve muhtevalara sahiptir. Cumhur İttifakı, Türkiye’nin istikrarlı yükselişini gaye edinmiş, Türk milletinin huzur ve güvenliğinin demokrasi ilkeleri çerçevesinde tahkim ve temin etmeyi hedefleyerek milli ülkülerin gerçekleşmesine baş koymuştur. Bunun çare ve yolu da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir. Türkiye’nin önüne takoz koymayı amaçlayan bayağı ve bayat siyasi akım ve aktörler, hangi tahrik ve tezgâha heves ederlerse etsinler, asla başaramayacaklar, asla milli diriliş ve devamlılığı engelleyemeyeceklerdir.

CUMHUR İTTİFAKI MAZLUMLARIN UMUDUDUR

Cumhur İttifakı mazlumların umudu, masum ve mağdurların ufku olacaktır.Siyaset elbette millete hizmetin demokratik vasıtasıdır. Ancak siyaset ahlaklı yapılmalı, adam gibi gerçekleştirilmeli, siyasetçiler ise hile ve hülleye tevessül ve tenezzül etmemelidir. Bu açıdan, CHP ve İP Türk siyasetinin yüz karası mevkiine çoktan çıkmışlardır. Gözyaşlarıyla, boynu bükük şekilde, adeta pazarda alıcısını bekleyen zincirlenmiş köleler gibi 22 Nisan’da İP’e zorla geçirilen 15 CHP milletvekili, 18 gün sonra kendi mahallelerine dönmüşlerdir. Karşımızda demokrasi kahramanları değil, demokrasinin katilleri vardır ve alayı lekelidir. Bu arkadaşlar görevlerini tamamlamışlar! Demokrasinin önüne çıkarılan engellerin aşılmasında sorumluluk üstlenmişler! 24 Haziran’da eşit ve adil bir seçimin önünü açmışlar! Sevsinler sizin demokrasi anlayışınızı!

YERE BATSIN SİZİN KİRALIK SİYASİ AÇMAZ VE ANLAYIŞINIZ

Yere batsın sizin kiralık siyasi açmaz ve anlayışınız! 15’liler olayı demokrasinin soysuzlaşması, milli iradenin inkarıdır. Meşrutiyet Meclislerinde bile yaşanmamış, siyasi tarihimizin hiçbir döneminde görülmemiş erdemsizlik ve ilkesizlik CHP ile İP arasında geçen karanlık 18 gün içinde sahnelenmiştir. Tek kelimeyle yazıklar olsun." dedi.

KEPAZELİK

CHP'ye yönelik 'Ahlaken tükenmiş' diyen Bahçeli, "Böylesi bir kepazelikle övünmek nasıl bir aklın ürünüdür? 18 gün süresince kiraya verilen/verdirilen milletvekillerine oy veren aziz vatandaşlarım böylesi bir ilkelliğe, böylesi bir iradesizlik ve siyasi iffetsizliğe nasıl evet diyecekler, CHP-İP kumpasına nereye kadar göz yumacaklardır? Niye gittiler, neden geldiler? Olan biten iğrençlikler millete hakaret ve haksızlık değil mi? Madem İP’te cambazlık yapmaya özeniyor idiyseler, madem İP’ten tutmayı hazmedebiliyor iseler, bunun daha doğal ve doğru yolları bulunamaz mıydı? CHP ahlaken tükenmiş, sıfırı tüketerek milli" dedi.