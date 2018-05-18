MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail ve Zulmünü Lanetliyorum

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde İstanbul Yeni Kapı'da düzenlenen Zulme Lanet Kudüs'e destek mitinginde konuştu.

Burada Türk ve İslam yurtlarının feryadından dolayı yasta olduklarını söyleyen MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Kudüs İslam'dır, aynı zamanda Türklüğün derin izlerini taşımaktadır. Kudüs imanımızın iftiharıdır, itibarıdır. Nitekim 'gitti' demekle gitmez, 'düştü' demekle düşmez, 'İsrail'in başkenti' demekle bu tartı, bu sıkleti çekmez, çekemez.Efendimizin müşerref olduğu, İsra ve Miraç mucizesinin onuru, ilk kıblemizin ebedi ve ezeli şehri, zalimlerin odağındadır. Zulüm karşısında sessiz kalan, dilsiz şeytandır. Şiddete tepkisiz kalmayacağız.

Zulme seyirci olmayacağız. Müslüman Türk milleti olarak dilsiz şeytanlığı ayaklarımızın altına alıp ezip geçeceğiz.İsrail'i ve zulmünü lanetliyorum, ABD'yi ve hunhar politikalarını kınıyorum. Uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması gereken Netanyahu ve çetesi döktükleri kanların, aldıkları canların, kastettikleri umut ve hayallerin bedelini ama bu dünyada ama mahşerde mutlak surette ödeyecektir" dedi.

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