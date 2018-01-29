MHP Genel Başkanı Bahçeli'den CHP'ye Çok Sert Sözler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada Zeytin Dalı Harekatında mesafe alındığı sürece CHP'nin sancılandığını, korkuya kapıldığını söyledi. Türkiye'nin fiilen cephede olduğunu söyleyen Bahçeli, CHP'nin PKK ile yatıp, PYD ile kalktığını öne sürdü.

Sosyal paylaşım sitesi twitter üzerinden gündemdeki Afrin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Lideri, burada CHP'ye çok sert sözlerle yüklendi. Devlet Bahçeli CHP'yi PYD,YPG'ye yakınlık kurmayla suçladı. Bahçeli, "Zeytin Dalı Harekatı mesafe aldıkça CHP sancılanmakta, korkuya kapılmaktadır. Türkiye fiilen cephededir, gelin görün ki, cephe gerisine pusu kuran CHP tezvirat tekeri çevirmekte, tefrika tefi çalmaktadır. CHP, PKK’yla yatmış, PYD-YPG’yle uyanmıştır. Lafa gelince Atatürk’ün partisiyiz derler. Konu açıldı mı, 95 yıllık parti olduklarından bahsederler. Oysaki CHP Genel Başkanıyla, parti sözcülerinin ifadelerine bakarsak ne Milli Mücadele’yle ne Türkiye’nin kurtuluşuyla bunların en ufak ilgisinin olmadığı açığa çıkar.

Zeytin Dalı Harekatı’nı akıllarınca sulandıracaklar ya, bir bakıyorsunuz ÖSO’ya kulp takıyorlar, bir bakıyorsunuz mücadeleyi kötülemek için hayal mahsulü iddialara bel bağlıyorlar. CHP, uçurumdan yuvarlanmak için hazırlığı yapmış, geri sayım düğmesine basmıştır. Yazık ki yazık! CHP bunu yapar da, çeyrek porsiyon 170 sözde aydın ve eski siyaset artığı durur mu? Durmadıklarından olacak ki, Kandil’de hazırlanmış bir bildiriye imza atıp savaşın durdurulmasına, sorunların diyalogla çözülmesine davetiye çıkarmışlar! Hayasızlığın bu kadarına ancak pes denir.

Peki, Türk Tabipler Birliği’ne ne oluyor? İşaret ettikleri savaş nerede, tavsiye ettikleri barış kimlerle? Şehide ağlamazlar, teröre tepki göstermezler, ama sırayı terörle mücadele aldı mı mayalarının gereğini yapıp ayağa kalkarlar. Bereketsizlik, nimet bilmezlik işte budur. Meğer PKK-PYD-YPG’nin ne kadar çok kolu varmış! Nasıl da sızmışlar, tıpkı FETÖ gibi, nasıl da her yere yuvalanmışlar. Merakım odur ki, haini bu kadar bol ve çok başka bir memleket var mıdır? Aziz Atatürk diyor ki: ‘Eğer şunun bunun teveccühünden güç almaya tenezzül ederseniz, halinizi bilmem, ama geleceğiniz çürük olur.’

Özgürlük ve demokrasi iddialarıyla Türk düşmanlarının eteğinin altına saklananlarla ortak bir gelecek, ortak bir değer, ortak bir hedef yoktur. Zeytin Dalı Harekatı turnusol kağıdı işlevi görerek; kirli emelleri, kararmış yüzleri deşifre etmiştir. Taraflar netleşmiş, tavırlar netleşmiş, tahrik ve tahrip hevesliler kesinleşmiştir. İnanıyorum ki, Türk milleti bu sefil ve sefihleri affetmeyecek, kazıyıp dağıtacaktır.İnanç büyük güçtür. Her şeye can veren odur. Bir insan ya da bir millet bir kez inanmaya başladı mı, çabucak büyür, yükselir, yükseltir. Yenilmez güç olur. İnançlı Türk milleti yenilmez, Türkiye eğilmez güçtür.

Bu vesileyle tarih yazan Afrin kahramanlarına sevgi ve selamlarımı gönderiyor, Cenab-ı Allah’tan hepsini korumasını, kollamasını niyaz ediyor, aziz şehitlerimize rahmet temenni ediyorum. Diyorum ki, bekamıza çamur sıçratanın bağrına mızrak olur saplanırız. Bu mücadeleden geri dönersek gök girsin kızıl çıksın." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA