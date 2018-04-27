MHP Genel Başkanı Bahçeli: Başkan Yardımcısı Olmam

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam bir restoranda basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olası adaylığıyla ilgili, Gül'ün sessiz kalmaması ve aday olmadığını açıklaması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Düşünün, bir partinin kurucususunuz, Başbakan, Dışişleri Bakanı olmuşsunuz ve bir Meclis grup toplantısında Erdoğan sizi, 'Cumhurbaşkanı adayımız, kardeşimiz Abdullah Gül' diye takdim ediyor. 'Kardeşim Abdullah Gül' ifadesiyle takdimin anlamı vardır. Kardeş arasında vefa vardır, sadakat vardır, sevgi vardır, saygı vardır. Bunu dikkate almak lazım. Bu sebepten dolayı Erdoğan Bey'in şu an Cumhurbaşkanı olarak görevini üstlenirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik bir sürecin içerisinde, bu süreci tamamlayabilecek bir seçimi düşündüğü sırada, sizin isminizi dolandırıp kendinizi göstermeyen bir yaklaşımdan vazgeçmeniz gerekir. Ve Erdoğan'ın yanına gidip, 'Sen benim kardeşimsin. Dün sen beni kardeş ilan etmiştin.

Bugün ben seni kardeş ilan ediyorum. Kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmuştum, kardeşin olarak Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum' demesi lazım. Bunu demediği müddetçe Gül siyasi birikiminin hepsini, şimdi yeni tabir var ya sıfır baraj, sıfırlamış olur." dedi. Başkan Yardımcısı olur musunuz? şeklindeki soruya da yanıt veren Bahçeli, bir ülkücünün asla söylediklerinin tersini yapmayacağını, ülkücü insanların sözlerinin önemli olduğunu belirterek, tersi durumlarda söylenenlerin yalanmasının söz konusu olacağını söyledi.

Bahçeli, "Böyle bir uygulamada bulunursak o zaman söylediklerimizin hepsini yalamış oluruz. Ülkücü hareket böyle bir duruma düşmez" dedi.

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