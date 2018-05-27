MHP FETÖCÜ aday İddialarını Yalanladı!

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanı Bür, milletvekili adayı Gürkan Teoman hakkında herhangi bir bilgi ve belge olmadan Fetullahçı Terör Örgütü mensubu gibi gösterilen haberler yapıldığını, söz konusu haberlerin gerçekleri yansıtmadığını söyledi.

MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, iç ve dış güçlerin milli ve yerli duruştan rahatsız olduğu, Teoman'ın herhangi bir FETÖ bağlantısının olmadığı söylendi.

Yazılı açıklamada ayrıca, "İstanbul 2. Bölge milletvekili adayımız Sayın Gürkan Teoman hakkında, herhangi bir bilgi ve belgeye dayanmadan haber yapılmış, adayımız nezdinde partimize yönelmiş alçak niyetler ortaya serilmiştir. Gürkan Teoman 1996-1998 yılları arasında Etiler Ülkü Ocakları Başkanlığı, 1 Kasım 2015 seçimlerinde partimizin milletvekili adaylığı ve 2016-2018 yılları arasında İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş kıymetli bir dava arkadaşımızdır." ifadelerine yer verildi.

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