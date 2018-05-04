Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MHP Eski Genel Başkan Adayı Sinan Oğan'dan Muharrem İnce Tweeti

MHP Genel Başkanlığına adaylığıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan eski milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabı üzerinden Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

banner396

MHP Eski Genel Başkan Adayı Sinan Oğan'dan Muharrem İnce Tweeti

MHP Genel Başkanlığına adaylığıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan eski milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabı üzerinden Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:55
MHP Eski Genel Başkan Adayı Sinan Oğan'dan Muharrem İnce Tweeti

MHP Genel Başkanlığına adaylığıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan eski milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabı üzerinden Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı adaylığını açıkladıktan kısa süre sonra diğer genel başkan adaylarıyla birlikte MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti için rakibi Muharrem İnce'yi aday göstermesini tebrik etti.

Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Oğan, "Kendisine parti içi mücadelede rakip olduğu halde Muharrem İnce'yi “hain” ilan etmeyip ve yine büyük bir olgunluk göstererek Cumhurbaşkanı adayı gösteren Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Memlekete demokrasi gelecekse bu önce partilere gelerek olur..." ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Sinan OğanSinan Oğan Mhp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Dakika: Türk Gemisi ile Yunan Savaş Gemisi Çarpıştı
Son Dakika: Türk Gemisi ile Yunan Savaş Gemisi Çarpıştı
İzne Gelen Asker Eski Sevgilisinden Olumsuz Yanıt Alınca Dehşet Saçtı
İzne Gelen Asker Eski Sevgilisinden Olumsuz Yanıt Alınca Dehşet Saçtı
Cumhurbaşkanından Flaş Açıklama: Krizi Önledim
Cumhurbaşkanından Flaş Açıklama: Krizi Önledim

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim