MHP Eski Genel Başkan Adayı Sinan Oğan'dan Muharrem İnce Tweeti

MHP Genel Başkanlığına adaylığıyla bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden olan eski milletvekili Sinan Oğan, sosyal medya hesabı üzerinden Muharrem İnce'nin adaylığıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanlığı adaylığını açıkladıktan kısa süre sonra diğer genel başkan adaylarıyla birlikte MHP'den ihraç edilen Sinan Oğan, sosyal medya hesabı üzerinden CHP'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti için rakibi Muharrem İnce'yi aday göstermesini tebrik etti.

Twitter üzerinden konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Oğan, "Kendisine parti içi mücadelede rakip olduğu halde Muharrem İnce'yi “hain” ilan etmeyip ve yine büyük bir olgunluk göstererek Cumhurbaşkanı adayı gösteren Kılıçdaroğlu'nu tebrik ediyorum. Memlekete demokrasi gelecekse bu önce partilere gelerek olur..." ifadelerini kullandı.

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