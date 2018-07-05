MHP'den Flaş Açıklama! 'Milli Sefeberlik Başlatmamız Gereklidir'

Flaş Açıklama! Depboylu : Kimyasal Hadım Değil, İdam

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, kimyasal hadımın yüzde 20 oranında etkili olduğunu ve istismar olaylarının sadece cinsel bir olay olmadığını psikolojik bir sorun olduğunu söyledi.

Cinsel istismarın sadece belli bir organın işlevselliği ile ilgili bir sorun olmadığını , sorunun zihniyet ile ilgili olduğunu söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı 'İdamsa İdam' ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadın, Aile ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı DenizDepboylu, MHP Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında çocuk istismarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Son senelerde artan istismar vakalarının Türk milletini endişe ve öfkeye sürüklediğini söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı, en son feci şekilde katledilen Ankara'daki Eylül ve henüz ölümüne ilişkin gizemin çözülemediği belirtilen Ağrı'daki Leyla'nın tarifsiz acısının yüreklerimizi dağladığını söyledi.

Depboylu, "Artık etkili politikalar geliştirmek, kurumsal ve kanunsal kusurlarımızı düzeltmek, milli bir seferberlik başlatmamız gerekmektedir.

Çocukların istismarı ve ihmalini önleme ile ilgili çalışmaların ilk adımı, sorunun boyutlarını ve risk alanları belirlenmek zorundadır. Mevcut sorunların boyutları saptandıktan sonra, yapılacak çalışmaların planlanması, gerekli iş gücü ve ekonomik gereksinimlerin belirlenmesi ve yapılacak müdahalelerin planlanması aşamasına geçilebilir. Evlerde, okullarda, çocukların yaşadığı veya çocuklarla ilişkili kurum ve kuruluşlarda, çocuklara yönelik gerçekleştirilen ihmal ve istismarın boyutlarını bilmediğimiz sürece, alacağımız önlem ve yapacağımız müdahaleleri etkili olarak planlama şansımız yoktur. Aynı zamanda ilerleyen süreçte ne kadar yol kat ettiğimiz hakkında fikrimiz de olmaz. Bu olumsuzluğu gidermenin yolu düzenli ve bilimsel saha araştırmaları yapmaktır. Hem kentsel hem de kırsal bölgelerde, çocuklara yönelik istismar araştırmaları yapılmalıdır. Araştırmalarda toplanacak verileri belirlemek ve de doğru bilgi temeli oluşturmak için çocuklara yönelik istismarla ilgili araştırma gündemlerinin oluşturulması gerekir. Yapılan araştırmaların raporlandırılması ve kayıt altına alınması titizlikle yapılmalı; çocuklara ait özel bilgiler saklı tutulmalıdır. Çocuklara yönelik istismarın boyutlarının belirlenmesi, risk gruplarının tespiti, yerel düzeyde verilerin toplanması ve bu konuda gerçekleştirilmesi gereken müdahale çalışmaları için başlangıç bilgisi oluşturacak, sonucunda ulusal risk haritasının tespit edileceği geniş çaplı bir çalışmalar yapılmalıdır.

Çocukları istismardan korumaya yönelik aileler bilinçlendirilmeli, eğitilmelidir. Çocuklara bulundukları yaş düzeyine göre, istismardan korunmalarını sağlayacak eğitimler verilmelidir. Çocuk kavramı ve çocuklara yönelik cinsel istismar uluslararası sözleşmeler ışığıında yeniden tanımlanmalıdır. Cinsel istismar 18 yasından küçüklere yönelik her tür cinsel davranışı kapsayacak biçimde düzenlenmelidir. '18 yaşına kadar herkes çocuktur' temel kuralı çocuklara yönelik cinsel istismar halinde de temel kural olarak kabul edilmeli ve suçun tanımlanması ile ceza oranlarının belirlenmesinde göz önüne alınmalıdır. İletişim ve teknoloji imkanları kullanılarak fiziksel temas olmaksızın da mağdurun vücudunu teşhir veya kendi vücudu üzerinde cinsel davranışlar yaptırılması yoluyla cinsel istismar suçunun işlenebileceği madde hükmünde kabul edilmelidir.

Cinsel istismarın görüntü kaydının yapılması ve/veya yayınlanması ayrı bir suç olarak veya ağırlaştırıcı sebep olarak düzenlenmelidir. Çocuğa yönelik cinsel istismar suçlarından sabıkalı olanların çocukla ilgili işlerde çalıştırılmaları yasaklanmalıdır. Kurumsal ortamlarda işlenen çocuk istismarı suçlarının örtülmesi, üstünün kapatılması gibi eylemlerde bulunan görevlilerin çocuk istismarına iştirakten veya ayrıca tahsis edilecek çocuk istismarı suçunu örtmek suçundan cezalandırılması gerekmektedir. Ensest ayrı bir suç olarak düzenlenmelidir" dedi.

Kimyasal hadım konusuna dikkat çeken Depboylu, sadece kimyasal hadım ile sorunun çözülemeyeceğini, istismar olaylarının büyük ölçüde zihinsel olduğunu söyledi. Depboylu, "Bu suçu işlemiş kişi aynı zihniyette olduğu, düşüncelerini değiştirmediği veya kendini kontrol edemediği sürece çocukları istismar edecek başka faaliyetlerde de bulunabilir. Henüz hiç bir suç işlememiş duygu ve düşüncelerini kontrol etmekte zorlanan birine yapılacak psikiyatrik destek ve kimyasal kastrasyon uygulaması suçun oluşmaması için bir tedbir ve dolayısıyla engelleme yöntemi olabilir. Ancak suç işlenmiş bu bir masumun hayatına mal olmuşsa, bu durumda fail işlediği suçun cezasını çekmelidir. Liderimiz Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 'İdamsa İdam', en ağır ceza verilmeli, işlenebilecek yeni suçların önüne geçilmelidir" dedi.