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MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylığı için Toplanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanacak.

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MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylığı için Toplanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grubu yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için toplanacak.

01 Mayıs 2018 Salı 13:08
MHP Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adaylığı için Toplanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi Grubu yarın saat 12.00'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığına destek için toplanacak. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oluyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) , Büyük Birlik Partisi (BBP)  ve Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak aday olarak gösterecek. Diğer partililerin de Cumhurbaşkanı adayları yavaş yavaş netleşiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Vatan Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek olacak.  Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Partiler milletvekili seçimlerinde de ittifaka gidebilecek. İttifak görüşmeleri devam ediyor. AK Parti ve MHP Cumhur ittifakı çatısı altında siyasi kimlikle milletvekilleri seçimine girecek, BBP'nin listelerden cumhur ittifakına dahil olması bekleniyor. İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin de milletvekili seçimlerinde tek çatı altında birleşmesine kesin gözle bakılıyor.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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